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Источник Правда.Ру

Китайский посол сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Мир

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй провел пресс-конференцию в Москве, на которой он ответил на вопросы журналистов. По его словам, специалистами Китая уже была разработана вакцина, которая показала эффективность против нового типа коронавируса.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет", - приводит слова дипломата "Интерфакс".

По словам посла КНР, сейчас ученые продолжают проводить тесты и совершенствовать вакцину.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о британских ученых, которым удалось создать вакцину против вирусного гепатита Е.

Группа британских исследователей создала по заказу Европейской Ассоциации болезней печени вакцину против вирусного гепатита Е. О результатах проведенного исследования и создании вакцины ученые опубликовали статью в издании Journal of Hepatology.

В своей статье исследователи заявляют, что их вакцина способна обеспечить надежную защиту человека от заболевания вирусным гепатитом Е, сообщает MIA-MED. Кроме того, в целях профилактики они рекомендуют соблюдать простые правила гигиены и не употреблять сырую воду.

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Каждый год гепатитом Е заболевает 20 миллионов человек по всему миру, 70 тысяч из них умирают, приводит справку KM.ru. Вирус гепатита передается фекально-оральным путем, преимущественно через грязную воду.

Гепатит Е развивается остро через 15-50 дней после контакта с возбудителем и проявляется резкой слабостью, болями в правой половине живота и желтухой, у беременных женщин может наступить прерывание беременности, добавляет Газета.Ru. Несмотря на то, что большинство случаев заболевания гепатитом Е фиксируются на Ближнем Востоке, в азиатских и африканских странах, антитела к вирусу (anti-HEV) определяются у людей по всему миру.

В развитых странах вирус гепатита Е передается через питьевую воду и мясо животных (чаще всего свиней), поэтому может вызывать массовые эпидемии. В группе риска преимущественно находятся люди с ослабленным иммунитетом, у которых заболевание может переходить в тяжелую хроническую форму гепатита.

Темы посол китай вакцина эпидемия коронавирус чжан ханьхуэй
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