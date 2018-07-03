Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Продукты для похудения заставляют человека есть больше

Здоровье

Продукты, которые человек ест, чтобы похудеть, могут вызвать обратный эффект и даже навредить организму. Ученые пояснили, почему так происходит.

Продукты для похудения заставляют человека есть больше. 388974.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Традиционное летнее блюдо желающих сбросить лишний вес — салат из овощей. Ими подменяют полноценные блюда, содержащие белки и жиры. Диетологи называют это убийством организма, так как он лишается жизненно необходимых веществ. Человек не испытывает сытости, начинает есть еще больше салата, однако в определенный момент срывается и переедает. Последнее обязательно ударит по поджелудочной. Следующий продукт, любимый желающими похудеть, — цельнозерновой хлеб. Однако эксперты отмечают, он повышает сахар в крови практически так же, как сдоба. Если есть много такого хлеба, то может развиться резистентность к инсулину. Она опасна, так как ведет за собой диабет и ожирение.

Кукурузные хлопья — начало дня многих, стремящихся питаться правильно. По мнению специалистов, они провоцируют аппетит, так как состоят из муки злаковых с сахаром. Последний способствуют скачку глюкозы и инсулина в крови. Провоцируют аппетит фрукты и ягоды, съеденные на голодный желудок. Они раздражают стенки слизистой, требуя еще еды.

Последний продукт, которому доверяют желающие похудеть, — йогурт. Если в нем есть фрукты, то продукт лишь подхлестнет аппетит, так как после съедения йогурта сахар в крови поднимется.

Читайте также:

Чай для похудения. Пьем и худеем?

Виноград помогает похудеть, установили диетологи

Топ-менеджер Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Диета: как похудеть без вреда
Темы еда худеть человек здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Почему Том Круз женат, но всегда временно
Аналитика
Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков
Криптобиржи
Результаты июня: CoinEx обгоняет Binance
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Все >
Испанцы оправдали проигрыш сборной страхом из-за воплей болельщиков России
Спикер Совфеда возмутилась из-за невозможности прогулки по Чите на каблуках
В США рассказали о погоне России за американской "машиной для убийства"
Продукты для похудения заставляют человека есть больше
На Украине нашли еще одну причину потери Крыма
Эксперты выяснили количество ядерных ракет у Си Цзиньпина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Политика
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Экономика
Поляки требуют от России газ по сниженной цене
Спорт
Черышев: "Россия может победить любую команду"
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Общество
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Соломон Соловьев Почему Том Круз женат, но всегда временно Соломон Соловьев Игорь Буккер Доказано: стресс делает нас старше Игорь Буккер Любовь Степушова Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией Любовь Степушова
Комментарии
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
СМИ: страны пытаются обогнать друг друга в разработке гиперзвукового оружия
Список российских заложников для обмена на украинских преступников
Список российских заложников для обмена на украинских преступников
СБУ обвинила Кремль в краже "самой главной сказки"
Продукты для похудения заставляют человека есть больше
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
CNN: Путин завербует Трампа во время тайной личной встречи
Столичной программе реновации исполнился год
На Украине нашли еще одну причину потери Крыма
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался