Продукты для похудения заставляют человека есть больше

Продукты, которые человек ест, чтобы похудеть, могут вызвать обратный эффект и даже навредить организму. Ученые пояснили, почему так происходит.

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Традиционное летнее блюдо желающих сбросить лишний вес — салат из овощей. Ими подменяют полноценные блюда, содержащие белки и жиры. Диетологи называют это убийством организма, так как он лишается жизненно необходимых веществ. Человек не испытывает сытости, начинает есть еще больше салата, однако в определенный момент срывается и переедает. Последнее обязательно ударит по поджелудочной. Следующий продукт, любимый желающими похудеть, — цельнозерновой хлеб. Однако эксперты отмечают, он повышает сахар в крови практически так же, как сдоба. Если есть много такого хлеба, то может развиться резистентность к инсулину. Она опасна, так как ведет за собой диабет и ожирение.

Кукурузные хлопья — начало дня многих, стремящихся питаться правильно. По мнению специалистов, они провоцируют аппетит, так как состоят из муки злаковых с сахаром. Последний способствуют скачку глюкозы и инсулина в крови. Провоцируют аппетит фрукты и ягоды, съеденные на голодный желудок. Они раздражают стенки слизистой, требуя еще еды.

Последний продукт, которому доверяют желающие похудеть, — йогурт. Если в нем есть фрукты, то продукт лишь подхлестнет аппетит, так как после съедения йогурта сахар в крови поднимется.

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