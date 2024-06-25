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Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды

1:50
Садоводство » Овощи

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Речь идёт об удалении пасынков у томатных кустов. Пасынки — это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. Если их своевременно не убирать, они будут отнимать питательные вещества у основных побегов и плодов.

Удаление пасынков лучше всего проводить в середине июля, когда растения уже хорошо развились и активно наращивают массу. Именно в это время пасынки стремительно растут, поэтому их легче выявить и удалить.

Как правильно удалять пасынки? Сначала внимательно осмотрите каждый куст томатов, чтобы найти все боковые побеги. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить основные стебли. Берите пасынок двумя пальцами и выламывайте его плавным движением. Не обрезайте их ножницами, так как это может привести к образованию ран.

После удаления пасынков обязательно обработайте места среза садовым варом или замазкой. Это защитит растения от попадания болезнетворных бактерий и грибков.

Проведение этой важной процедуры в середине июля значительно повлияет на размер будущих плодов. Ведь, освободившись от лишних побегов, кусты направят всю свою энергию на налив и формирование крупных, сочных помидоров. Кроме того, удаление пасынков обеспечит растениям хорошее освещение и проветривание, что позволит плодам лучше окрашиваться.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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