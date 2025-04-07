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Пернатый убийца, который может напасть на ребёнка: самый смертоносный птицехищник Африки

2:18
Зоосфера

Венценосный орёл — это не просто птица, а настоящий пернатый гладиатор. В его когтистых лапах гибнут даже такие мощные звери, как обезьяны, антилопы и свиньи. Он способен схватить добычу, в 8 раз превосходящую его собственный вес — до 40 кг! И, несмотря на свою грацию и величие, этот орёл не раз нападает даже на детей.

Венценосный орёл
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats from Johannesburg, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венценосный орёл

Мощь и стиль в охоте

Этот орёл — один из самых сильных хищников среди птиц. Его размеры впечатляют: масса до 5 килограммов и размах крыльев до 2 метров. Для успешной охоты венценосный орёл использует несколько тактик. Одна из них — засадная: орёл сидит на высоком дереве, маскируясь среди ветвей. После того как он заметил цель, орёл пикирует вниз, пробивая когтями хребет и череп добычи. Шансов на спасение у жертвы практически нет.

Несколько способов нападения

Существуют и другие способы охоты. Иногда орёл наносит сильную рану, и жертва погибает через несколько часов. Но наиболее уникальна тактика охоты в паре. Орлы действуют сообща: один из них совершает ложную атаку, пугая добычу, а второй хватает её, когда та убегает.

Уникальная жизнь и размножение

Подготовка к охоте у этих орлов — длительный процесс. Пара тратит до двух лет на воспитание одного птенца, в отличие от других орлов, которые вырастают за 6-8 месяцев. Венценосные орлы становятся родителями в 5 лет и выбирают пару на всю жизнь. Для того чтобы завоевать внимание самки, самец демонстрирует рискованные пикирования на высоте в 2 км, после чего они вместе падают вниз.

Места для гнезда

После свадьбы орлы строят гнездо — настоящее произведение искусства. Он может достигать размеров 2,5 метра в ширину и 3 метра в глубину, в таком уютно разместится даже человек. Пара заботится о своём единственном птенце около двух лет, и в итоге этот орлёнок становится настоящим хозяином небес Черного континента.

Уточнения

Венценосный орёл (лат. Stephanoaetus coronatus) — крупная птица семейства ястребиных. Размах крыльев 2 метра, вес около 7 кг.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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