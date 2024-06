Спасаем растения от слизней: помогут 2 эффективных метода

Слизни наносят значительный ущерб урожаю, уничтожая практически любые растения на огороде: от зелени до клубники и огурцов. Особенно страдают молодые растения: огурцы, арбузы, кабачки и дыни. За ночь эти вредители могут полностью уничтожить молодые растения, особенно после дождя, когда слизни активно перемещаются по влажной земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported