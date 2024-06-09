Спасаем растения от слизней: помогут 2 эффективных метода

Два эффективных метода борьбы со слизнями

Слизни наносят значительный ущерб урожаю, уничтожая практически любые растения на огороде: от зелени до клубники и огурцов. Особенно страдают молодые растения: огурцы, арбузы, кабачки и дыни. За ночь эти вредители могут полностью уничтожить молодые растения, особенно после дождя, когда слизни активно перемещаются по влажной земле.

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Вот несколько эффективных способов защиты растений от слизней:

Пластиковые бутылки. Накрывайте молодые растения большими пластиковыми бутылками (5 литров), с предварительно отрезанным дном и открученной пробкой. Это создаёт парниковый эффект, ускоряя рост растений и защищая их от слизней.

Мульчирование хвоёй. Если у вас есть доступ к хвойным иголкам, используйте их для мульчирования молодых растений. Хвоя создаёт преграду для слизней, затрудняя их передвижение.