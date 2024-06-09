Спасаем растения от слизней: помогут 2 эффективных метода

Слизни наносят значительный ущерб урожаю, уничтожая практически любые растения на огороде: от зелени до клубники и огурцов. Особенно страдают молодые растения: огурцы, арбузы, кабачки и дыни. За ночь эти вредители могут полностью уничтожить молодые растения, особенно после дождя, когда слизни активно перемещаются по влажной земле.
Вот несколько эффективных способов защиты растений от слизней:
Пластиковые бутылки. Накрывайте молодые растения большими пластиковыми бутылками (5 литров), с предварительно отрезанным дном и открученной пробкой. Это создаёт парниковый эффект, ускоряя рост растений и защищая их от слизней.
Мульчирование хвоёй. Если у вас есть доступ к хвойным иголкам, используйте их для мульчирования молодых растений. Хвоя создаёт преграду для слизней, затрудняя их передвижение.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.