Лишайник на яблоне: как помочь деревьям в саду?

Спасаем яблоню от лишайника

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Лишайник на яблоне - это распространенное явление, с которым сталкиваются многие садоводы и владельцы садовых участков. Несмотря на то, что лишайники не представляют угрозы для здоровья человека, они могут серьёзно повлиять на состояние яблони и её урожайность.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что такое лишайник и почему он появляется на яблоне? Лишайники - это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей. Они обычно появляются на поверхности растений, в том числе и на яблонях, в результате неблагоприятных условий окружающей среды. Например, недостаток света, влаги или питательных веществ может стать причиной появления лишайников на яблоне.

Какие проблемы может вызвать лишайник на яблоне? Во-первых, лишайники могут затруднить дыхание растения, так как покрывают его поверхность и могут препятствовать доступу кислорода. Это может привести к ослаблению иммунной системы яблони и увеличению риска заболеваний. Кроме того, лишайники могут конкурировать с растением за питательные вещества, что может привести к истощению яблони и снижению ее урожайности.

Как помочь яблоне, если на ней появились лишайники? В первую очередь, необходимо выяснить причину появления лишайников. Если проблема связана с недостатком света, то необходимо обрезать соседние деревья или кустарники, чтобы обеспечить яблоне больше солнечного света. Если причина - в недостатке влаги, то необходимо увеличить полив растения. Также можно использовать специальные удобрения, которые помогут укрепить иммунную систему яблони и повысить ее устойчивость к лишайникам.

Если же проблема с лишайниками уже достигла критического уровня, то необходимо применить специальные препараты для борьбы с ними. Однако, следует помнить, что некоторые химические средства могут быть вредны для растения и окружающей среды, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам.