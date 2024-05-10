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Первый редис может уходить в ботву: почему так происходит

Редис должен образовать корнеплод, но так не всегда

1:59
Садоводство » Овощи

Многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой, когда первый редис, выращенный в теплице, не образует корнеплод, а только ботву. Почему это происходит и как справиться с этой проблемой?

Редис должен образовать корнеплод, но так не всегда
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Редис — это культура, которая любит прохладу и не переносит жару. Поэтому, выращивать его в теплице может быть не самой лучшей идеей. В теплом и затененном помещении растение не получает необходимого количества света и тепла, что приводит к тому, что корнеплод не формируется. Вместо этого, растение начинает активно развивать ботву, чтобы получить больше света для фотосинтеза.

Ещё одной причиной такого поведения редиса может быть неправильный выбор сорта. Некоторые сорта редиса предназначены для выращивания в открытом грунте, а не в теплице. Они не приспособлены к условиям выращивания в закрытом помещении и могут не образовывать корнеплоды. Поэтому, перед тем как высаживать редис в теплицу, необходимо выбрать подходящий сорт, который будет хорошо расти и развиваться в данных условиях.

Также, важно учитывать правильный режим полива и удобрения. Редис любит умеренное количество влаги и не переносит переувлажнения. При частом поливе корнеплоды могут начать разрушаться и не образовываться. Также, не стоит злоупотреблять удобрениями, особенно азотными, так как они способствуют развитию ботвы, а не корнеплода.

Если вы все же решили выращивать редис в теплице, то необходимо создать оптимальные условия для его роста. Для этого можно использовать специальные лампы для дополнительного освещения, а также обеспечить хорошую вентиляцию и регулярно проветривать помещение. Также, можно попробовать высаживать редис в теплицу в более прохладное время года, когда температура воздуха не так высока.

Почему редис уходит в стрелку и не образует корнеплод
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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