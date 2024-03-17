Три отличных сорта арбузов: садоводы выбирают их за превосходный урожай — сладкие и быстро набирают массу

Какие три сорта арбузов - самые урожайные

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садовница Ирина из Самарской области в своём канале "Большая Ира" рассказала об опыте выращивания арбузов. Она отметила, что высаживала разные сорта. Хороший урожай показали пять сортов.

Фото: Own work by Kenogenic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она упомянула гибрид "Бостана", отметив сладость плодов. Также отличным гибридом является "Каристан", который быстро набирает массу. Также одно из преимуществ — в нём мало семечек.

И третий арбуз, уже сортовой — старый сорт "Рубин", который садовод использует для консервирования, маринуя арбуз дольками. Он отлично держится в банках и не раскисает.

Ранее мы рассказали об оптимальных сроках посадки арбузов.