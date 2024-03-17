Три отличных сорта арбузов: садоводы выбирают их за превосходный урожай — сладкие и быстро набирают массу

Садовница Ирина из Самарской области в своём канале "Большая Ира" рассказала об опыте выращивания арбузов. Она отметила, что высаживала разные сорта. Хороший урожай показали пять сортов.
Она упомянула гибрид "Бостана", отметив сладость плодов. Также отличным гибридом является "Каристан", который быстро набирает массу. Также одно из преимуществ — в нём мало семечек.
И третий арбуз, уже сортовой — старый сорт "Рубин", который садовод использует для консервирования, маринуя арбуз дольками. Он отлично держится в банках и не раскисает.
Ранее мы рассказали об оптимальных сроках посадки арбузов.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.