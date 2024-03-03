Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням

Сорт томатов "Гиганситика"

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Гиганситика" – один из самых крупноплодных сортов томатов в мире. Он был выведен в России, заетм экспортирован в Америку и теперь вернулся на родину. Кусты этого сорта достигают высоты до 2 метров и формируются в один стебель.

Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Плоды созревают через 100-110 дней после посадки. Растение устойчиво к многим болезням и имеет сильный иммунитет к грибковым инфекциям и бактериям. Плоды гигантики оранжевого цвета, плоско-округлой формы, обычно весят 500 грамм, но могут достигать и 2 кг. Имеют плотную и сочную мякоть с превосходным вкусом, подходят для употребления в свежем виде и консервирования.

Этот сорт обеспечивает высокий урожай даже в прохладные летние сезоны, что делает его выращивание простым и удобным.

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