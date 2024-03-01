4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы

Для достижения роскошного цветения гладиолусов нужен тщательный уход. Луковицы требуют ежегодного извлечения, хранения и обработки от болезней, что делает процесс выращивания для новичков вызовом. Однако с годами опыта вы сможете преуспеть благодаря своему старанию и любви к растениям.
Вот четыре неотъемлемых мероприятия по уходу за гладиолусами в августе для обеспечения обильного цветения:
Полив
Осуществляйте обильный, но нечастый полив, примерно раз в 7 дней, с увеличением частоты в жаркую погоду.
Поливайте строго под корень, чтобы избежать загнивания листьев. Используйте тёплую воду для избежания замедления роста.
Мульчирование
Наложите подстилку толщиной до 7 см, чтобы предотвратить испарение влаги, уменьшить сорняки и обогатить почву. Мульчирование дополняет основное питание, обогащая почву и способствуя более интенсивному цветению, пишет Дзен-канал "Моя прекрасная дача".
Поддержка
Обязательно поддерживайте гладиолусы, чтобы предотвратить их слом или деформацию под дождем или сильным ветром. Используйте опору, соответствующую по размеру и высоте каждому растению.
Подкормка
Проведите подкормку "Монофосфатом калия" в конце лета для обеспечения обильного цветения. Подкормите растения только после обильного полива и избегайте применения удобрений на сухую почву.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост и богатое цветение своих гладиолусов.
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