4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы

Секреты пышного цветения гладиолусов

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для достижения роскошного цветения гладиолусов нужен тщательный уход. Луковицы требуют ежегодного извлечения, хранения и обработки от болезней, что делает процесс выращивания для новичков вызовом. Однако с годами опыта вы сможете преуспеть благодаря своему старанию и любви к растениям.

Фото: Own work by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот четыре неотъемлемых мероприятия по уходу за гладиолусами в августе для обеспечения обильного цветения:

Полив

Осуществляйте обильный, но нечастый полив, примерно раз в 7 дней, с увеличением частоты в жаркую погоду.

Поливайте строго под корень, чтобы избежать загнивания листьев. Используйте тёплую воду для избежания замедления роста.

Мульчирование

Наложите подстилку толщиной до 7 см, чтобы предотвратить испарение влаги, уменьшить сорняки и обогатить почву. Мульчирование дополняет основное питание, обогащая почву и способствуя более интенсивному цветению, пишет Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

Поддержка

Обязательно поддерживайте гладиолусы, чтобы предотвратить их слом или деформацию под дождем или сильным ветром. Используйте опору, соответствующую по размеру и высоте каждому растению.

Подкормка

Проведите подкормку "Монофосфатом калия" в конце лета для обеспечения обильного цветения. Подкормите растения только после обильного полива и избегайте применения удобрений на сухую почву.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост и богатое цветение своих гладиолусов.