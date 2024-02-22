Соберёте 5 кг помидоров к 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования

Томаты сорта "Гаспачо" можно вырастить в открытом грунте без пасынкования. Опытом выращивания поделился садовод Дзен-канала "Моя успешная дача".
Созревание плодов происходит на 117-125 день после появления всходов. Вы получите удивительный урожай, собрав около пяти килограммов помидоров с 1 м². Несмотря на их небольшой размер (75-85г), они пользуются популярностью среди садоводов.
Высота растений не превышает 60 см, что делает их компактными и идеальными для ограниченных пространств. Пик плодоношения пришёлся на вторую половину августа.
Этот сорт томатов не требует пасынкования и обходится минимальным уходом: пара обработок от болезней, полив, прополка и подкормки.
Что касается вкуса, помидоры "Гаспачо" радуют хорошим, мягким вкусом без кислинки, их кожица плотная, но не толстая. Они универсальны в использовании: подходят для тушения, употребления в свежем виде, маринования и зимних заготовок.
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