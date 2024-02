Соберёте 5 кг помидоров к 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования

Your browser does not support the audio element.

Томаты сорта "Гаспачо" можно вырастить в открытом грунте без пасынкования. Опытом выращивания поделился садовод Дзен-канала "Моя успешная дача".

Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International