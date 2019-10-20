Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил, зачем нужна церковь. По его мнению, деятельности Русской православной церкви необходима для полного раскрытия потенциала России.

"Если человеку, который далек от церкви, рассказать зачем она нужно, то церковь нужно для того, чтобы дух русского народа был силен. Чем сильнее дух нашего народа - тем большем его потенциал", - пояснил патриарх Кирилл в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске 19 октября.

Патриарх Московский и всея Руси обратился к молодежи и их родителям с призывом укреплять свою веру в Господа и дух.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что патриарх Кирилл назвал либеральную идею "в каком-то смысле грехом", поскольку в её основе лежит "постановка себя в центр жизни". Кирилл утверждает, что постановка своего "я" в центр жизни отдаляет от Бога, поскольку в центре жизни всегда должен быть Бог.

Патриарх утверждает, что образованное население Санкт-Петербурга в 1917 году было очаровано либеральной идеей и спешили отказаться от авторитетов и власти. Однако пройдя 90-е население России осознало, что есть на самом деле либерализм, - считает Кирилл.

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