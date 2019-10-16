Патриарх Кирилл посчитал либерализм "в каком-то смысле" грехом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что засилье либеральных идей стало причиной революции 1917 года. Об этом он заявил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который прошел в Петербургском епархиальном управлении.

По мнению патриарха, "в каком-то смысле" либерализм - греховная идея, поскольку в её основе лежит "постановка себя в центр жизни". Кирилл утверждает, что постановка своего "я" в центр жизни отдаляет от Бога, поскольку в центре жизни всегда должен быть Бог.

Патриарх утверждает, что образованное население Санкт-Петербурга в 1917 году было очаровано либеральной идеей и спешили отказаться от авторитетов и власти. Однако пройдя 90-е население России осознало, что есть на самом деле либерализм, - считает Кирилл.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с директором Центра геополитических экспертиз Валерием Коровиным, который высказал мнение, что либерализм - для слаборазвитых придурков.

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