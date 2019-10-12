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Геополитик: либерализм - для слаборазвитых придурков

Политика » Власть print

Президент Путин теряет легитимность. Чем это грозит России? Путин еще сам может провести необходимую патриотическую ротацию. Иначе мы опять будем вынуждены пройти через падение режима, дезинтеграцию страны и новую пересборку.


Путин теряет легитимность. Чем это грозит России?

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Валерий Михайлович, Владимира Путина глубинный народ все-таки уважает и поддерживает. Потому что он не дает скатываться всей ситуации в пропасть. Он поддерживает какой-то уровень жизни, реализует какие-то нацпроекты и т. д. И все-таки Путин может ответить Западу жестко, когда это надо. Согласны?

— Западу ответить — да, к внешней политике никаких вопросов нет. А внутренней политики просто не существует как явления. Выборов просто не существует как явления. Тогда упраздните их, зачем вы морочите голову. Партий не существует, Россия не место для партий. Все они — продолжение Администрации Президента. Зачем вы их держите, тащите? Упраздните их.

То есть не хватает какой-то честности, решительности, стратегического взгляда, и самое главное — оторваны патриотические силы. Зачем вся эта либеральная кодла сидит до сих пор во власти? Вот вся: опять Юмашев, опять Чубайс, никуда не девшийся, опять Орешкин, опять либеральный блок правительства… Ну зачем это, если это вызывает у большинства населения только отторжение?!…

— Они просто будут проводить внешнюю политику, не выгодную для России, вот и все.

— Либерализм не приводит к развитию абсолютно, в том-то и дело. Посмотрите на все страны Запада. Америка, например, не реализует либеральные реформы у себя. Либерализм — это экспортный товар. Они предлагают его всем, даже Европе. Но у себя какой либерализм, зачем?…

Патернализм, заградительные пошлины, торговые войны с Китаем, жесткое регулирование внутри государства. Либерализм — только для стран третьего мира, для слаборазвитых придурков, которые пожирают либерализм для того, чтобы стать колонией Запада и дальше их можно было осваивать.

В чем суть задуманного нашими верхами трансфера власти? Основная борьба идет за то, чтобы стать тем самым преемником, которого назначит президент и передаст ему все для того, чтобы он продолжал вот эту тягомотину бесконечно долго. Это долгое государство Путина, уходящее в века. Одно и то же: сидят либералы, приватизация, обнал, вывод в офшор и либеральный блок правительства, и все им прекрасно. Власти нужно, чтобы эта музыка длилась вечно.

— Но это не получится.

— Да, не должно получиться, потому что у нас не тот народ, не то государство, не та система ценностей. Если допустить такую крамольную мысль, что придет настоящий патриот, подлинный, тогда прощай приватизация, осуждение за преступления, за развал Советского Союза, осуждение за преступления 93-го года, закрытие офшорных счетов и возвращение денег на родину, посадка ворья во власти…

Но это не преемственность курса. Это не тот курс, это опасно, это угрожает огромному количеству людей, которые сейчас представляют российскую элиту. Поэтому такого нельзя допустить, поэтому настоящих, подлинных патриотов не пускают на километр просто даже к обсуждению чего-либо. Но это приводит к началу программы цветной революции, которая складывается за счет того, что патриоты уходят в оппозицию, либералы их возглавляют, Запад заводит средства.

— Это повторение 91-го года.

— Легитимность на нуле, и снова новая пересдача. Но вот нас как раз больше волнует, в чью пользу будет новая пересдача. Понятно, что эту верхушку снесут практически целиком. Но это и сейчас можно сделать, в мирных условиях можно плавно ротировать элиту. И это должен был уже давно делать Путин как главный источник власти.

Если будет революционный сценарий, то будет снесена власть целиком. А вот кто получит основной контроль — западные либеральные, транснациональные, глобалистские элиты или глубинный народ с патриотическим интерфейсом и патриот во власти, который будет все восстанавливать?

— Вот уж патриот не придет к власти.

— Значит, будущего нет. Сейчас патриоты маргинализированы и вытеснены. Если патриоты не систематизируются, если они не представят собой политическую силу субъекта внутренней политики, то будущее очень унылым выглядит. Это транснациональное управление, полный развал и обнищание. Вот сейчас пока еще все-таки не поздно это исправить…

Еще не поздно осуществить необходимую патриотическую ротацию сверху, Путин может сам это сделать. Он не делал это 20 лет, но у него еще есть небольшой запас времени, чтобы осуществить патриотическую консервативную революцию сверху. Если сам он убирает либералов от власти и ставит патриотов, то получает максимальную легитимность и поддержку от народа в виде патриотического интерфейса, закрывает каналы внешнего управления через шестую колонну, которая сидит вокруг него и выполняет волю внешних сил.

Время еще не совсем потеряно. Но глядя на то, что происходит, шансы такого развития событий стремятся к нулю. Поэтому, скорее всего, мы опять будем вынуждены пройти через падение режима, через дезинтеграцию страны и через новую пересборку. Дай Бог, чтобы это была патриотическая пересборка российской государственности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы протесты либерализм патриотизм точка зрения легитимность владимир путин валерий коровин протесты в россии экспертное мнение
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