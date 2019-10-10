"План Путина": оставить всё, как есть

"План Путина". А был ли он? И есть ли хоть какой-то курс у России? А если есть, то в чем и куда? Политическая система России находится в полном кризисе. Власть заботится только о своей неприкосновенности и приумножении капиталов.



Путин теряет легитимность. Чем это грозит России?

По факту единственное достижение лично Путина — замена старых олигархов, которые лезли в политику, на новых тихих, которые воруют гораздо больше. Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Валерий Михайлович, никто даже не знает, какой курс у нашей страны. Он все-таки есть?

— Да. Оставить все, как есть.

— А как есть? Не так уж прямо и хорошо все у нас есть.

— Помните, план Путина был — такая методичка, на которой написано: "План Путина". Это очень важный план, который есть у Путина. Так что такое "план Путина"? Это план, который создал Путин. А Путин — это великий руководитель, поэтому план его очень правильный…

А когда ему задавали вопросы: "А в чем суть-то плана?" — "Это не ваше дело! Почему вы спрашиваете вообще? Как вы смеете спрашивать? Если Путин сказал "план", всё, это план. И не ваше дело, что там за план. Путин разберется. Вот вы выберете его президентом, он придет и покажет вам план". То есть в итоге: какой, курс и план нынешний российский? Их нет.

А как есть? А дальше мы открываем Telegram-канал. Там футляр от виолончели, этот обналичил, украл и вывел в офшоры... Этого посадили правда, но уже в последний момент, а до этого он вывел сто миллиардов. А еще один украл 30 миллиардов, отсидел два месяца и вышел, теперь управляет там-то.

А вот этот украл десять миллиардов, но даже не отсидел, за него отсидела вот эта, но отсидела тоже мало. И сейчас они вместе, один управляет госкорпорацией, а другая открывает выставки и занимается современным искусством. Все миллиарды при них. Вот это как есть, это минус.

А плюс что? Крым взяли, а дальше пять лет тягомотина в Донбассе и шаг вперед, два шага назад. Это такая полная сдача и поражение на самом деле, если вещи называть своими именами. А дальше какой план, что еще?…

— Просто реально нужно разобраться с этим, возбудить уголовные дела. Вы сами сказали, что Путин мог бы провести деприватизацию и вернуть все это народу. Это самое главное.

— Ничего подобного не делать. Это было главное условие для Путина как преемника, это то, что он сохраняет за всеми основными политическими акторами, все их активы, дает гарантию безопасности всей "семье".

— Но он держит слово, в этом надо отдать ему должное.

— Да, он держит слово, поэтому никакой пересмотр приватизации он делать не будет. А что нужно сделать, чтобы этого не случилось и дальше? Поставить такого преемника, который будет соблюдать данное Путиным слово — режим сохранения в неприкосновенности приватизации. И национальные республики останутся, и Украина будет, и Донбасс будет истекать кровью.

Вот и весь план — преемственность курса получается. Но это та преемственность, которую мало кто хочет, кроме тех, кто представляет из себя структуру власти. Соответственно, трансфер власти становится очень тревожным, потому что очень сложно продлить то, что никому не нравится.

— Путиным будет назначена фигура такая же договорная, с такими же условиями?

— Да, один раз это уже сработало. Но Путин пришел к власти как патриот, государственник, державник, что смотрелось на фоне Ельцина колоссально выигрышно. Он усмирил терроризм в Дагестане, загнал Басаева в горы и там его и добил вместе с Яндарбиевым и остальными. Потом он усмирил старых олигархов, которые лезли во власть.

Правда он создал потом других, но таких тихих олигархов. Это все он сделал в первый срок. А пришли такие тихие сладкие олигархи, которые просто сидят тихонечко и потыривают. Но они воруют со стола в сто раз больше, и колоссальный разрыв между их состоянием и масс только увеличивается.

— Как банки санируют, прямо поразительно. Миллиарды рублей уходят на эту санацию.

— Да, совершенно верно. Зато такие сладкие олигархи не лезут в политику. Путин скрепил российскую государственность, создал федеральные округа. Но и всё, на этом реформа федерального устройства закончилась. Национальные республики как были, так и остались. Это как была, так и осталась мина замедленного действия под целостность нашего государства.

Приватизацию никто не трогает. И всё, что он сделал главного и хорошего, по сути, он сделал в свои первые четыре года. А дальше просто почивал на лаврах 16 лет. И вот это предлагается продлить еще на 12 или 24 года. Но это уже никого не устраивает, кроме тех, кто участвует в этом процессе. Поэтому трансфер власти так тревожен сейчас. И вот как раз поэтому такая схема, которая сработала при Ельцине, уже не сработает сейчас.

— Почему?

— Потому что Путин был больший патриот, чем Ельцин. Поэтому теперь к власти должен прийти к власти еще больший патриот, чем Путин.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев