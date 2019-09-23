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Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов

Политика » Власть print

Путин теряет легитимность, потому что сохраняет свое окружение временщиков и тащит за собой либеральное наследие 90-х годов. А либералам начихать на народ и особенно на Россию, которую они считают слишком громоздкой, неудобной для реформирования. 


Путин теряет легитимность. Чем это грозит России?

Мнение директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина узнала "Правда.Ру".

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— Валерий Михайлович, почему Владимир Путин с начала своего президентства практически не поменял свое окружение и у него практически нет единомышленников? Зачем ему эти люди?

— Совершенно непонятно. Это просто некий балласт, который он тащит за собой. Вот смотрите, "Единая Россия" — это что? Это наследие 90-х. Тогда были общественные движения "Отечество, "Вся Россия", "Медведь", "Единство", потом движения "Единство — Медведь" и "Отечество — Вся Россия", затем они были слиты в политическую партию.

Все эти движения созданы были олигархами под конкретные политтехнологические задачи перед выборами. И вот это все барахло Путин тащил за собой все 20 лет. Зачем он волочит за собой этот мешок с каким-то не нужным никому барахлом, абсолютно не понятно. Он постоянно тратит на них свою легитимность, свой рейтинг вкладывает, свое доверие, которое лично ему выразили наши люди, народ России.

Он же все это тратит совершенно нерационально вместо того, чтобы исторические свершения осуществлять. А он сделал ряд подвигов Геракла, которые он начал и свершил в первый свой срок в основном. Ну и плюс Крым. Значение Крыма — безусловно, это войдет в историю уже на века. Путин в этом плане — историческая фигура.

Но он бы мог сделать больше с таким кредитом доверия. А он этого не сделал. Он вместо этого тратил эти силы, этот рейтинг доверия, эту энергию, легитимность для того, чтобы тащить за собой все это либеральное барахло, экономический блок правительства. Зачем? Либералов никто просто терпеть не может в России, раз.

Никакой эффективности они не демонстрируют. Это миф, что либерал — это эффективный менеджер, развивающий экономику. Чушь это все. Цены на нефть и все остальное либералы только растаскивают. Для либерала первична его либеральная идея, а не интересы государства и народа.

Зато он всегда думает, как смотрят на его решения транснациональные корпорации, западные элиты, какие-то офшорные олигархи и прочие тому подобные, нежели что думает народ, массы населения о его решениях. Либералу на массы всегда плевать, он их просто ни во что не ставит.

Вспомните кого угодно, Чубайса с его "пенсионеры не вписались в рыночные реформы", или Гайдара с его "шоковой терапией", или Новодворскую, или Борового, который сбежал из страны недавно. Либералу почхать вообще на население, особенно на русский народ и вообще на народы России, особенно на Россию, которую они считают слишком громоздкой, неудобной для реформирования.

Об этом все либералы еще в 90-х говорили: Россия слишком большая, надо бы ее немножко пошинковать, невозможно проводить реформы в такой огромной стране, народ не тот и т. д. Это мифы, в плену которых живет Путин 20 лет, тащит за собой либералов, какую-то "Единую Россию", старую политическую систему, все это барахло, балласт этот волочит за собой вместо того, чтобы осуществлять исторические решения. Они его сдерживают. Вот ответ на этот вопрос.

— У нас действительно есть запрос не на какое-то антипутинское, а на постпутинское движение. Но кого мы видим на этих митингах? Этих же мальчиков, девочек, либералов. На них же кто только посмотрит, всех тошнить от них начинает. Почему мы в глубине видим один протест, а на поверхности — вот эта пена? Почему народ-то не выходит, а выходят какие-то дуди и т. д.?

— Когда выходит русский народ, тогда начинается новая эпоха, просто происходит слом всего. Когда выходит русский народ во всей своей полноте, только настоящий, глубинный народ, как сейчас модно выражаться, то тут уже держись просто. Там уже камня на камне не останется ни от чего просто, когда народ выходит.

— А сейчас это просто тусовка, какие-то ЛГБТ, украинцы со своими флагами, мальчики-девочки, слушающие рок-музыку...

— Это так называемые меньшинства. Меньшинства всегда активны, они всегда лезут, толкаются и плюются. Но так как у нас отсутствует патриотическая политическая альтернатива, то весь протест оседлывают и берут над ним верх либералы, которые опираются на западные сети, на западное финансирование, на четко сформулированную повестку.

Но секрет российской политической системы в том, что большинство людей, это народ-консерватор, народ-патриот, народ православный, народ-державник и народ-сторонник великих свершений. Когда держава умаляется, стагнирует, народ страдает. Когда держава прирастает, народ воодушевлен. Это такой народ.

Он не нравится либералам, западным реформаторам, потому что невозможно с ним проводить рыночные реформы. Да и пошли вы с вашими рыночными реформами. Вот такой у нас народ. Это большинство. А меньшинства — это, как правило, западная агентура, либеральные сети, которые подпитываются госдепом. Они сами это высмеивают. Но это такая системная модель, данность просто.

И они организованы в некую политическую структуру. Как только возникает какое-то недовольство, они сразу оказываются наверху этого недовольства и сразу говорят: "Мы все сейчас расскажем, это наш протест". Конечно, выходят и обычные люди. Но модераторами, катализаторами этого протеста являются, как правило, ЛГБТ-сообщества, выходцы из либеральных молодежных движений, представители западных НКО, рэперы, представители малых народов и т. д.

Это самые отбросы, они никакого отношения к русскому православному большинству и вообще к народам России не имеют. Это как раз такая пена, но она самая активная, структурированная, целеустремленная. У них стоит задача, у них есть темник, у них есть тезисы, у них есть методичка Джина Шарпа, у них есть готовность и стремление развалить страну, дестабилизировать для обеспечения ситуации захода западных, опять-таки, хозяев, которые скажут: "У вас тут беспорядок, сейчас тут все приведем к нормативам".

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы крым либералы протесты точка зрения владимир путин валерий коровин президент россии экспертное мнение легитимность власти
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