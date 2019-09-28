Геополитик: патриотов загоняют в оппозицию

Хотя власть и президент России вполне легальны, они растеряли свою легитимность — поддержку. Чем России грозит протестное движение, возглавляемое либеральной тусовкой? Какие есть более серьезные силы? Что нужно для Майдана?



Путин теряет легитимность. Чем это грозит России?

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Читайте начало интервью:

Политолог: власть в России легальна, но нелегитимна

Геополитик: власти России "доедают" крымскую легитимность

Почему Путин не пошел дальше Крымской весны

Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов

— Валерий Михайлович, модераторами, некими такими катализаторами последних протестов и всяких митингов вообще, обычно являются либералы всех мастей, ЛГБТ, представители НКО и тому подобная публика. Это пена, но очень активная. Я бы тоже вышла на какой-то разумный митинг, но не с ними и не за их цели. Где черта?

— Но не под либералами, это совершенно верно.

— Как быть гражданину, который недоволен властью, хочет критиковать ее решения, не попасть под это крыло?

— Правильно. А у вас нет выбора. Если недовольны чем-то, какой-то ситуацией, выходить можно только под либералами, ибо другой альтернативы нет. Да, у нас нет открытой политической системы. Ведь вы даже не можете проголосовать за своего кандидата, потому что его хрен кто куда допустит. Вы не можете сами выдвинуться, потому что вас никуда не допустят.

Вы не можете поддержать патриотические силы, потому что их нет просто. Они маргинализированы и вытеснены за рамки легального политического пространства. Они вполне легитимные патриотические силы, но они нелегальные, их как будто вообще нет. Их никто никуда не пускает даже близко на километр.

— Но коммунисты же, например, у нас есть. Коммунисты — это что?

— Это продолжение администрации президента, есть две тысячи сотрудников администрации президента, и есть еще такой филиал администрации президента в Государственной Думе, это в том числе коммунисты. А все остальное — это выпуск пара. Никаких патриотических сил близко не пускают никуда в структуры власти, потому что у нас есть патриот Путин.

Патриотизм — это вещь очень эффективная, она сразу дает большую популярность. И эта популярность должна быть вся заведена на одного человека, потому что он есть источник легитимности власти, принятия всех решений, поэтому патриотизм монополизирован и локализирован. Все патриотическое может озвучить только Путин лично, никаких других патриотических сил не должно быть рядом, потому что они тогда размывают этот патриотический дискурс, растаскивают и возникает ощущение, что не только Путин патриот в России, а еще какие-то патриоты есть.

Поэтому их не надо и близко. Они должны быть где-то за оградой стадиона, а вот здесь — на соревнованиях — есть Путин и те, кого он назначил патриотами, не важно, какие у них реальные взгляды. А с другой стороны — такие как бы либеральные мельтешения, с которыми они борются. Они берут копье, швыряют, поразив какого-нибудь либерала. Все аплодируют, трибуны ревут, овации…

— Нам грозит Майдан, если такая шушера разбушуется?

— Грозит. Потому что все это чистый спектакль. Это все обнаружено уже давно, но большинство как бы не заявляет об этом. Народ смотрит спектакль. Мы все понимаем, что нужно было создать стабильную политическую систему. Ну вот создали — Путин, хорошо, поддерживаем. А это сволочь какая-то — не поддерживаем.

Но Майдан невозможно осуществить только силами этой либеральной пены, орущих ЛГБТ, рэп-активистов. Майдан — это всегда мощная энергия, идущая от масс. Пока ее не будет, все это будет ограничиваться такими хождениями от Сахарова до Старой площади под дубинки, улюлюканья и крики "позор". Это все не Майдан, конечно, не начало и даже не близко.

Майдан — это когда просыпается русский народ-патриот. Мы это уже зафиксировали. И он просыпается только на патриотический призыв. Поэтому эффективные технологии сноса любого режима на постсоветском пространстве являются синтезом либералов, которые идут во главе протеста, и патриотов, которые обращаются к массам и являются интерфейсом.

Без патриотов, хотя бы каких-то националистов, радикальных леваков, недовольных монархистов или нереализованных консерваторов, ничего серьезного не получится. Вот без патриотической составляющей, которая обращается к массам и массы на нее реагируют, ничего не получится.

Массы плюются, глядя на какого-то Оксимирона на сцене или какого-то Дудя. Но когда к ним обращаются патриоты, они выходят. Поэтому что нужно сделать для Майдана? Загнать патриотов в оппозицию. И сейчас, все последние годы как раз это и происходит.

— То есть создаются более страшные оппозиционные силы, чем просто одни либералы какие-то…

— Конечно, это и есть реальная сила, а не просто гуттаперчевые кривляющиеся уроды. А там как раз серьезные люди, которые выражают чаяния многих людей. И вот пока ты патриотов не загнал в оппозицию, никакого Майдана не будет. Будет только спектакль под дубинками, улюлюканье "Эха Москвы" и таких дудей. Все, это не Майдан, это чепуха, на которую власть плюнет и разотрет, как мы видим. Выйдет Росгвардия и просто всех погонит до "Жан-Жака".

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев