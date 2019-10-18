Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что выбор между количеством детей и качеством из жизни - ложный.
Патриарх заявил, что "ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений".
Патриарх отметил, что наш предки считали, что смогут обрести нечто ценное, если пожертвуют жизнью кого-либо из родственников.
Но для современных людей такая логика выглядит ужасно.
Глава РПЦ подчеркнул, что первое право человека - это право на жизнь, если это право отменить, что все остальные становятся бессмысленными.
Патриарх согласился, что люди, которые отказались от рождения детей, живут богаче, но он сомневается в том, что они стали от этого счастливее.
Также патриарх отметил, что для большинства людей гораздо важнее видеть вокруг себя больше дорогих людей, а не больше дорогих вещей.
Фото: pravda.ru
Читайте также:
Материнский инстинкт vs аборт: кто кого?
В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей
Патриарх объявил грехами аборт и гражданский брак
Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.