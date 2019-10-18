Патриарх Кирилл сравнил аборты с ритуальными жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что выбор между количеством детей и качеством из жизни - ложный.

Патриарх заявил, что "ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений".

Патриарх отметил, что наш предки считали, что смогут обрести нечто ценное, если пожертвуют жизнью кого-либо из родственников.

Но для современных людей такая логика выглядит ужасно.

Глава РПЦ подчеркнул, что первое право человека - это право на жизнь, если это право отменить, что все остальные становятся бессмысленными.

Патриарх согласился, что люди, которые отказались от рождения детей, живут богаче, но он сомневается в том, что они стали от этого счастливее.

Также патриарх отметил, что для большинства людей гораздо важнее видеть вокруг себя больше дорогих людей, а не больше дорогих вещей.

Фото: pravda.ru

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