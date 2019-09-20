В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал крещение младенцев, родившихся в результате искусственного оплодотворения или суррогатного материнства.

По его мнению, появлению на свет малыша в результате искусственного оплодотворения обычно предшествует несколько абортов, которые и приводят к тому, что женщина не может иметь детей. Протоиерей считает, что за каждый из абортов женщина должна ответить перед Богом.

Смирнов заявил, что Церковь не должна крестить таких детей, поскольку они рождены от родителей, которые "чихать хотели на церковные каноны". Протоиерей допустил их крещение в более позднем возрасте, когда они сами начнут ходить в церковь и веровать в Бога.