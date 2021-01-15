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Диетолог рассказала, почему еда из насекомых - это полезно и выгодно

Экспертное мнение

На текущей неделе агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов (EFSA) впервые официально признало, что употребление в пищу насекомых не только не вредно, но и, напротив, полезно. И рекомендовала гражданам вносить изменения в своё меню.

Диетолог рассказала, почему еда из насекомых - это полезно и выгодно

Насколько полезна пища из насекомых, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Сейчас во всём мире ищут альтернативные источники еды. При этом упор делается на то, что еда — это ничто иное, как конгломерат полезных свойств, необходимых для нашего организма, чтобы он нормально жил, адаптировался, в окружающей среде и размножался, не болел.

Кроме того, есть запрос общества на то, что еда должна быть дешевой, её было удобно производить и максимально удовлетворять потребности человека в необходимых ему компонентах.

Поэтому и стали смотреть на насекомых.

Если мы сравним, например, выращивание коровы и какого-то жука (даже много жуков), то, конечно, это совершенно разные по затратам вещи:

то есть корову, мало того, что трудно вырастить в условиях процесса урбанизации — уже нет таких полей, кормовой базы и прочего — плюс метан. Газ выделяет корова, и он тоже негативно влияет на окружающую среду.

Черви же выращиваются в лабораториях. Их не берут на улице. Понятно, что они достаточно чистые.

Единственное, как и любая новая еда может в первое время на физиологическом уровне вызывать аллергию у некоторых. А у кого-то просто непривычность самого вкуса, отвращение.

Но всё это мы уже многократно проходили:

когда к нам привезли картофель, ведь были картофельные бунты, а сейчас это наша национальная еда.

То же самое и с томатами. Очень многое, что к нам привозилось, поначалу отторгалось. Но сейчас-то мы едим очень много из привезенного.

— Вы хотите сказать, что есть шанс, что на русской почве это новшество "приживётся"?

Скорее всего, да. Если в Европе сейчас добавляют, не то, что там сейчас заставляют червей есть, но можно добавить в фарш, можно добавить в какое-то блюдо в виде муки. Можно добавить сначала совершенно небольшие дозы.

И человек съест вместе, например, с колбасой и даже не почувствует.

Адаптируется, привыкнет. Скорее всего, это действительно альтернатива нашему привычному мясу. Либо это будет дополнительный источник белка. Вот есть у нас рыба, говядина, красное мясо, а будет ещё и мясо насекомых.

— Порошок будут делать из червей?

— Да, порошок. Потому что человеку непривычно. Дайте ему червя — конечно, он не съест. А порошочек — да подумаешь, мало из чего порошочек, что туда добавлено…

— А витамины в них есть?

Есть, конечно. Как в любом живом существе несмотря на то, что это низшего порядка существо. Для его жизнедеятельности ему необходимо всё то же самое, что и другим. Он из питания получает и макроэлементы, и витамины, и так далее. Для себя. А мы уже берем по пищевой цепочке у него.

В числе прочего и белок. Организм — это белковая структура. Для того, чтобы белок синтезировался, чтобы происходили многие метаболические процессы, необходимы витамины как ферменты, микроэлементы как ферменты, иначе бы червь не был червем, он бы не смог превратиться из листочка, который он ест, не мог бы трансформировать в свою белковую ткань, в свое тельце и в свои органы. Поэтому ему обязательно, как и ферменты, нужны те же витамины, микро-, макроэлементы.

Мы и заимствуем.

Автор: Ольга Лебедева
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