Блюда из насекомых официально разрешено есть в Европе

В меню европейцев совсем скоро могут появиться блюда из насекомых — агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов (EFSA) официально признало желтого мучного червя безопасным для употребления в пищу. А их потребление "не является питательно невыгодным".

Это означает, что люди, покупающие макароны, гамбургеры или печенье в магазине, могут вскоре обнаружить, что их еда сделана из мучных червей: тщательно высушенных и измельченных в порошок. Или смогут купить пакетик сушеных насекомых в качестве закуски.

"Несмотря на то, что их называют "червями", мучные черви на самом деле являются личиночной формой темного жука, известного как Тенебрио Молитор, или мучной Жук. Новая пища имеет высокое содержание белка. С осторожностью употреблять их нужно только тем людям, кто страдает аллергией на ракообразных и пылевых клещей — у них могут быть побочные реакции", — написано в документе, опубликованном EFSA.

Это решение знаменует собой еще один шаг ЕС к тому, чтобы сделать меню на основе насекомых реальностью во всем блоке. Еще в 2018 году Евросоюз обновил свое законодательство, чтобы облегчить всевозможным "инновационным" фирмам выход на европейский рынок, получив одобрение регулятора ЕС.

Поставщики готовы выйти на рынок ЕС

Любая компания, которая удовлетворяет условиям и требованиям маркировки, установленным европейским органом по безопасности пищевых продуктов, теперь может продавать разрешенный продукт. Кстати, недостатка в желающих заполнить полки магазинов Европы всевозможными довольно необычными съедобными продуктами нет.

По сообщениям СМИ в декабре, EFSA получила больше заявок на "инновационное питание" после 2018 года, когда закон вступил в силу, чем за предыдущие 14 лет.

С января 2018 года агентство получило 156 запросов по сравнению всего с 90 запросами в период с 2003 по 2017 год.

Список включает в себя неортодоксальные продукты, начиная от водорослей, грибного порошка и некоторых "чудо-ягод" из Западной Африки, до различных видов насекомых.

Некоторые эксперты, цитируемые EFSA, рассматривают переход к продуктам питания на основе насекомых как позитивный шаг для человечества — как финансовый, так и экологический.

" Есть очевидные экологические и экономические выгоды, если вы замените традиционные источники животного белка теми, которые требуют меньше корма, производят меньше отходов и приводят к меньшему количеству выбросов парниковых газов, — сказал Марио Маццокки, экономический статистик и профессор Болонского университета. -Снижение издержек и цен может повысить продовольственную безопасность, а новый спрос также откроет экономические возможности, но это также может повлиять на существующие секторы".

Новая еда может оказаться не всем по вкусу

Согласятся ли обычные европейцы — это другой вопрос, и насекомые вполне могут оказаться не всем по вкусу.

"Есть когнитивные причины, вытекающие из нашего социального и культурного опыта, так называемый "фактор гадости", который делает мысль о еде насекомых отталкивающей для многих европейцев", — сказал Джованни Согари, исследователь социальных и потребительских проблем в Университете Пармы.

Кстати, ООН объявила насекомых, которые являются довольно популярными закусками в других частях мира, таких как Азия, Южная Америка и Африка, здоровым вариантом довольно давно. В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2013 год говорится, что это был бы хороший способ борьбы с дефицитом продовольствия.