Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Раздражение и разочарование": Германии надоели "атаки" США на "СП - 2"
Миро облила ядом победительницу конкурса красоты. Фигурально
В МИД Южной Кореи рассказали, что нужно Байдену для переговоров с КНДР
В Гонконге недовольны провокациями Великобритании
Пассажир самолёта, летевшего из Омска в Москву, умер во время полёта
В Time назвали человека года: это политик
У Евросоюза есть бюджет: Польша и Венгрия поддались на уговоры
Расходы превысят доходы на 510 млрд - принят бюджет Москвы на 2021 год
Россия создаст новые наблюдательные пункты в Сирии по просьбе курдов

Крутаков: гражданская война в США уже идёт. Она и не прекращалась

Экспертное мнение

По мере того, как американские штаты стали присоединяться к иску генпрокурора Техаса в Верховный суд США по поводу нарушений при голосовании в четырёх ключевых штатах, представители Демократической партии заговорили о предпосылке новой гражданской войны.

Крутаков: гражданская война в США уже идёт. Она и не прекращалась

Это "для красивого словца" или есть основания для опасений? — своим мнением с корреспондентом "Правды.Ру" поделился политолог и публицист Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при Правительстве России.

— По-моему, очевидно, что гражданская война в США идет. И давно. Она началась, если мне память не изменяет, с выборов младшего Буша. Тогда Америка фактически разделилась, электорат — 50 на 50.

То, что и сейчас мы наблюдаем: "фифти-фифти" фактически. Это означает, что никаких альтернативных сил в стране нет.

  • Есть только демократы и республиканцы, север и юг.

Мы это видели в момент, когда крушили памятники южан. Мы видим это сейчас.

И при этом самое любопытное, если взглянуть на карту, то есть два побережья Америки, между ними та самая срединная традиционная фермерская Америка, Америка-ранчо, и две Калифорнии, тихоокеанское побережье. Поэтому, да, гражданская война продолжается. Она не окончена, она осталась.

Свидетельства — перед нами:

Когда в обществе есть три силы, четыре силы, всегда есть необходимость договариваться, находиться консенсусы, составлять союзы и вырабатывать некую общую стратегию.

А когда две силы, это всегда война: север и юг, красные и белые, демократы и республиканцы.

Они давно заложили систему, которая рано или поздно должна была привести к войне. Там несколько раз были попытки независимых кандидатов типа Росса Перо, альтернативных сил, но всегда превращались в маргинальные проекты и умирали.

Если ты делишь страну на две части, то жди рано или поздно революционной ситуации.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В Гонконге недовольны провокациями Великобритании
Пассажир самолёта, летевшего из Омска в Москву, умер во время полёта
В Time назвали человека года: это политик
Крутаков: гражданская война в США уже идёт. Она и не прекращалась
У Евросоюза есть бюджет: Польша и Венгрия поддались на уговоры
Расходы превысят доходы на 510 млрд - принят бюджет Москвы на 2021 год
Россия создаст новые наблюдательные пункты в Сирии по просьбе курдов
Найден ответ на вопрос: откуда пошли птерозавры
Новый чат-бот от Microsoft позволит "общаться с умершим человеком"
NASA: никакого договора с галактической федерацией пока нет
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Политика. Новости и аналитика
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Новости футбола
Орлов объяснил, почему украинские клубы выступают лучше российских
Экономика и бизнес
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Игорь Буккер ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины Игорь Буккер Любовь Степушова Портовики Литвы призывают не вводить санкции против "Беларуськалия" Любовь Степушова Василий Амирджанов Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Воинственная немецкая фрау хочет понравиться американскому патрону
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Что стоит за предложением Лукашенко о Всебелорусском народном собрании
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников