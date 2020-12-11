Крутаков: гражданская война в США уже идёт. Она и не прекращалась

По мере того, как американские штаты стали присоединяться к иску генпрокурора Техаса в Верховный суд США по поводу нарушений при голосовании в четырёх ключевых штатах, представители Демократической партии заговорили о предпосылке новой гражданской войны.

Это "для красивого словца" или есть основания для опасений? — своим мнением с корреспондентом "Правды.Ру" поделился политолог и публицист Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при Правительстве России.

— По-моему, очевидно, что гражданская война в США идет. И давно. Она началась, если мне память не изменяет, с выборов младшего Буша. Тогда Америка фактически разделилась, электорат — 50 на 50.

То, что и сейчас мы наблюдаем: "фифти-фифти" фактически. Это означает, что никаких альтернативных сил в стране нет.

Есть только демократы и республиканцы, север и юг.

Мы это видели в момент, когда крушили памятники южан. Мы видим это сейчас.

И при этом самое любопытное, если взглянуть на карту, то есть два побережья Америки, между ними та самая срединная традиционная фермерская Америка, Америка-ранчо, и две Калифорнии, тихоокеанское побережье. Поэтому, да, гражданская война продолжается. Она не окончена, она осталась.

Свидетельства — перед нами:

Когда в обществе есть три силы, четыре силы, всегда есть необходимость договариваться, находиться консенсусы, составлять союзы и вырабатывать некую общую стратегию. А когда две силы, это всегда война: север и юг, красные и белые, демократы и республиканцы.

Они давно заложили систему, которая рано или поздно должна была привести к войне. Там несколько раз были попытки независимых кандидатов типа Росса Перо, альтернативных сил, но всегда превращались в маргинальные проекты и умирали.