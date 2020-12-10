Демократы в США заговорили о гражданской войне

Поданный прокурором американского штата Техас и поддержанный 17 штатами иск в Верховный суд США об оспаривании выборов в четырех штатах, объявивших Джо Байдена президентом, возмутило демократов.

Причём возмутило настолько, что в Твиттере началось обсуждение "гражданской войны".

"Семнадцать штатов требуют, чтобы Верховный суд лишил избирательных прав избирателей в других штатах. Кажется, это отличный способ добраться до Второй Гражданской войны",-написал соведущий Pod Save America Томми Витор, экс-пресс-секретарь администрации Обамы.

Твитт был написан до того, как к иску присоединился 18-ый штат — Аризона.

"Шаг 1 в следующей гражданской войне, -написал архитектор Obamacare Энди Славитт, комментируя ту же новость. — Все они подписаны людьми, которые утверждают, что стоят за закон и порядок."

Писатель Джефф Шарлет также утверждал, что иск направлен на то, чтобы "свергнуть национальные выборы, выбросив голоса четырех штатов, чтобы лишить избирательных прав 25 штатов + всенародное голосование".

"В терминах гражданской войны это называется "прелюдией", — написал Шарлет в своем твиттере.

Высказался даже комик Джон Харцелл, который усмотрел в иске, поданном в Верховный суд США, "ракурс расизма":