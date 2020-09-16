Неменский: конституционная реформа может успокоить белорусов

В ходе двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко в намерении изменить Конституцию.

Почему так важно именно сейчас провести конституционную реформу в стране, объятой протестами?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал политолог Олег Неменский, историк в РИСИ, специалист Сектора европейских стран СНГ и Балтии:

- Это старая идея. Лукашенко разрабатывает сейчас уже третий вариант изменения в Конституции.

Действительно, белорусская Конституция очень сильно централизована, и нынешние протесты показывают, что эти свойства системы составляют проблемы для её функционирования, для мирного развития страны.

Вопрос в какой-то степени распределения обязанностей от президента к парламенту действительно стоит. Тем более идея введения вообще парламентской республики среди белорусских экспертов иногда высказывается.

Белоруссия является таким обществом, которое, в принципе, по своим объективным характеристикам может быть многовекторным, причём как в социальном плане, так и в географическом, культурном. Тут речь идет, конечно, не о смене модели, а о некотором перераспределении функций.

Заговорили об этом давно. Сейчас вопрос вынесен на повестку дня. Разумеется, со стороны России было естественным выразить поддержку внутреннему диалогу в белорусском обществе, который может быть развёрнут через обсуждение новых положений Конституции.