Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию

Путин одобряет намерения Лукашенко внести изменения в белорусскую Конституцию.

Напомним, что ходят слухи, что эти изменения позволят обеспечить упорядоченную передачу власти в течение ближайших 1-2 лет.

" Мы знаем о вашем предложении начать работу над Конституцией, - сказал Путин. - Я считаю, что это логично, своевременно и уместно."

Для реализации предложенных поправок уже создана структура, во главе которой стоит заместитель председателя Конституционного Суда Белоруссии, отметил президент России: