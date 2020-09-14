Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию

Путин одобряет намерения Лукашенко внести изменения в белорусскую Конституцию.
Напомним, что ходят слухи, что эти изменения позволят обеспечить упорядоченную передачу власти в течение ближайших 1-2 лет.
" Мы знаем о вашем предложении начать работу над Конституцией, - сказал Путин. - Я считаю, что это логично, своевременно и уместно."
Для реализации предложенных поправок уже создана структура, во главе которой стоит заместитель председателя Конституционного Суда Белоруссии, отметил президент России:
"Уверен, что с учетом вашего политического опыта работа на этом направлении будет организована и на самом высоком уровне, что позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, создаст условия для дальнейшего развития."
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.