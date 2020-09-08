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Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья

Экспертное мнение

Третий день в Белоруссии разыгрывается какой-то новый сценарий, пока непонятно, кем срежессированный.

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья

Напомним: в понедельник средь бела дня практически в центре Минска неизвестные запихивают в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении Марию Колесникову — лидера оппозиции. Сутки о ней ничего неизвестно:

  • соратники звонят в колокола, Тихановская из Литвы требует от Лукашенко "немедленно отпустить" Марию, ЕС "вспоминает" о сотнях политзаключенных в Белоруссии. Родственники Колесниковой обращаются в милицию.

И вдруг неожиданно для всех приходит сообщение, что оппозиционерка задержана на украинской границе. И, кстати, двое соратников, пропавших вместе с ней, оказывается, эту самую границу уже пересекли.

Как оказалась "похищенная" Колесникова на границе и куда (а главное — зачем?) направлялась так тайно?

  • Версия первая — "диктатор" Лукашенко пытался выдворить её из страны (подробнее об этом — здесь).

Но, по мнению доктора политических наук Александра Михайленко, профессора кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, нельзя исключать и другую версию:

Я думаю, что здесь может быть несколько объяснений. Версия с "рукой Лукашенко", конечно, правдоподобна.

Попытка "оживить" процесс

Но стоит обратить внимание вот на что: протесты в Белоруссии потихоньку затихают. Они не настолько значительны в масштабах страны по сравнению с тем, как это представляют оппозиционные СМИ и прочие заинтересованные лица.

В этом ключе было бы логично предположить, что это попытка каким-то образом использовать третьи силы, третьи страны, в данном случае Украину, чуть ли не заморозившую отношения с Белоруссией. То есть, Колесникова, последовав примеру Тихановской, покидает страну и, воспользовавшись украинским гостеприимством продолжает "борьбу" из-за границы.

Просто хаос от непонимания, что делать дальше

И самая правдоподобная, пожалуй, версия. Оппозиция не очень готова к конструктиву, к выходу страны из этого кризиса — у неё же иная точка зрения на будущее страны. И найти — прежде всего для себя, оппозиции — компромисс не получается. Умения нет, очевидно.

Поэтому такие хаотические действия.

То есть, здесь пошумели, туда побежали и оттуда пытаться вбрасывать свои лозунги, свою позицию?

Именно. Тихановская в Литве где-то там. Оттуда "рулит" и к ней прислушиваются. Почему бы не повторить трюк?

Здесь же очевидно, что уже речь идет о расколе. Он нужен белорусскому народу? Я думаю, что нет.

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