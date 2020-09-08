Что случилось с Марией Колесниковой?

Свидетели видели, как в понедельник утром на одной из улиц Минска Марию Колесникову, одного из лидеров белорусской оппозиции, схватили люди в масках и затолкали в микроавтобус.

Один из членов координационного совета, Максим Знак, заявил вечером того же дня:

"Мы до сих пор не знаем, где Мария и что с ней происходит".

По его словам, Колесникова — не единственный человек из состава Координационного совета, который пропал без вести.

"Я не знаю, где находятся Мария Колесникова и Антон Родненков, и я не могу связаться с ними. Я также не могу связаться со старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", — сказал Знак, выразив опасения, что все члены Совета могли быть арестованы.

Кстати, Богрецов чуть позже "нашёлся" — он вышел на связь с соратниками.

В МВД Белоруссии заявили, что не располагают информацией о задержании членов Совета.

Сегодня утром стало известно, что родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию о её исчезновении.