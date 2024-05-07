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Забудьте о химии: эти насекомые прогонят вредителей с вашего огорода

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Правда ТВ

В этом видео мы поговорим о том, как привлечь полезных паразитов в сад для борьбы с вредителями.

Полезные паразиты — это натуральные помощники в управлении популяцией насекомых-вредителей на огороде. Мы рассмотрим, какие виды паразитов можно использовать для защиты ваших растений, обсудим методы привлечения и удержания их в саду. Узнайте, какие паразиты в саду могут стать вашими союзниками в борьбе с насекомыми вредителями на огороде и как правильно создать благоприятные условия для их жизни. В этом видео вы найдете полезные советы для садоводов, которые помогут эффективно защитить ваш сад без использования химических средств.
Эксперт: Юрий Гниенко — энтомолог, специалист по насекомым.
Ведущий: Андрей Туманов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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