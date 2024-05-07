Как сделать шерсть кошки красивой и шелковистой: помогут 3 простых действия

Эксперты рассказали, как сделать шерсть кошки шелковистой

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы стремитесь поддерживать шерсть вашего питомца в идеальном состоянии, чтобы она блестела и была мягкой, за ней нужно тщательно ухаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

В этой статье мы подробно объясним, как ухаживать за шерстью.

Регулярное расчесывание кошек

Большинство кошек нуждаются в регулярном расчесывании, за исключением бесшерстных пород. Желательно брать в руки расческу как минимум раз в неделю.

Следует помнить, что для каждого животного подходит индивидуальная расческа, в зависимости от типа шерсти. Например, короткошерстные кошки требуют использования металлической щетки с тесно расположенными зубьями. После этого вам потребуется щетка с натуральной щетиной или резиновая перчатка для удаления отмерших волосков.

Регулярная профессиональная обработка

Для поддержания шерсти в отличном состоянии рекомендуется каждые два месяца обращаться к профессиональному грумеру. Такие специалисты не только ухаживают за шерстью, но и заботятся о когтях и ушах вашего питомца.

Купание кошки

Частота купания кошки зависит от множества факторов, включая, например, её активность на улице.