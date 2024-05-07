Как сделать шерсть кошки красивой и шелковистой: помогут 3 простых действия

Если вы стремитесь поддерживать шерсть вашего питомца в идеальном состоянии, чтобы она блестела и была мягкой, за ней нужно тщательно ухаживать.
В этой статье мы подробно объясним, как ухаживать за шерстью.
Регулярное расчесывание кошек
Большинство кошек нуждаются в регулярном расчесывании, за исключением бесшерстных пород. Желательно брать в руки расческу как минимум раз в неделю.
Следует помнить, что для каждого животного подходит индивидуальная расческа, в зависимости от типа шерсти. Например, короткошерстные кошки требуют использования металлической щетки с тесно расположенными зубьями. После этого вам потребуется щетка с натуральной щетиной или резиновая перчатка для удаления отмерших волосков.
Регулярная профессиональная обработка
Для поддержания шерсти в отличном состоянии рекомендуется каждые два месяца обращаться к профессиональному грумеру. Такие специалисты не только ухаживают за шерстью, но и заботятся о когтях и ушах вашего питомца.
Купание кошки
Частота купания кошки зависит от множества факторов, включая, например, её активность на улице.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.