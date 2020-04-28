В эфире программы "Большая игра" на Первом канале глава российского МИД заявил, что очередной саммит в "нормандском формате" не будет проводиться до тех пор, пока Украина не выполнит ранее взятых на себя обязательств.
Корреспондент "Правды.Ру" обратился за комментарием к Константину Затулину, первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ
Я не считаю, что Лавров сказал что-то новое. Такой была позиция Российской Федерации на протяжении всего этого периода, с момента встречи, которая прошла последний раз в прошлом году в Париже. Напомню, там впервые участвовал Зеленский.
Фактически это было знакомство друг с другом у президентов России и Украины. И в какой-то мере встреча эта проводилась авансом, была откликом на те публичные заверения, которые делал Зеленский и на протяжении своей избирательной кампании, и в первые месяцы своего президентства.
Сейчас минул год с момента, как Зеленский у власти. За это время он успешно для себя провел парламентские выборы. И правительство, и парламент находятся, по большому счету, под его контролем. Умеет он осуществлять этот контроль или нет — это не наше дело.
Но все формальные поводы к тому, чтобы саботировать выполнение минских договоренностей, отпали.
Это является общим местом дискуссии в официальных институтах, в парламенте, в правительстве, в средствах массовой информации тем более.
Украина откровенно саботирует минский процесс, по-прежнему всячески отлынивает от необходимости вступить в контакт с представителями противоборствующей конфликтующей стороны, пытается все время переводить стрелки на Россию и не выполняет тот график действий, который заложен в минские соглашения.
Вместо этого совсем недавно в очередной раз президент Зеленский поделился своим видением, как все должно быть. Это видение донельзя напоминает прежние рассуждения прежних властей.
Не мной одним замечено, что Зеленский абсолютно повторяет ход мыслей и действия своего предшественника Порошенко за тем только исключением, что он пока еще не вляпался в масштабную военную операцию, которые были во время президентства Порошенко.
А вот с точки зрения рецептов, логики и мотивации все то же самое:
Я бы сказал, что нынешняя ситуация — ограничение общественной активности — вроде бы на пользу была бы Зеленскому, если бы он хотел в самом деле переломить ситуацию в пользу мира на Донбассе.
Все эти страшно — ужасные националисты, которые молодцы против овец на самом деле — они сейчас стеснены в своих возможностях устраивать беспорядки, штурмовать администрации и так далее.
И если бы Зеленский в этот момент проявил волю, он мог бы, воспользовавшись этим, провести целый ряд решений, которые нужны:
Это фактически привело бы к отсутствию огневого соприкосновения и отправило бы в прошлое и обстрелы, и ответные обстрелы, и жертвы с обеих сторон.
Что это означает? Это означает, что украинская сторона резервирует за собой возможность военных провокаций в зависимости от каких-то причин, необязательно внешних, иногда, может быть, внутренних, желание бить в барабан, заткнуть чьи-то глотки критические. Всегда можно обострить ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины в Донбассе.
Никакой дисциплины выполнения минских соглашений нет. Вот министр иностранных дел Лавров и говорит об этом. Причем хочу заметить, он сказал об этом заранее, до запланированной встречи министров иностранных дел.
Он своим заявлением подталкивает Украину к тому, чтобы она сделала что-то в оставшееся министров время. Так что, им решать.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.