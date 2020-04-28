Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале глава российского МИД заявил, что очередной саммит в "нормандском формате" не будет проводиться до тех пор, пока Украина не выполнит ранее взятых на себя обязательств.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", украинский политолог назвал эти слова "долгожданным ультиматумом".

Корреспондент "Правды.Ру" обратился за комментарием к Константину Затулину, первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ

Почему именно сейчас Лавров заявил о жесткой позиции?

Я не считаю, что Лавров сказал что-то новое. Такой была позиция Российской Федерации на протяжении всего этого периода, с момента встречи, которая прошла последний раз в прошлом году в Париже. Напомню, там впервые участвовал Зеленский.

Предыдущий саммит был шансом для Зеленского…

Фактически это было знакомство друг с другом у президентов России и Украины. И в какой-то мере встреча эта проводилась авансом, была откликом на те публичные заверения, которые делал Зеленский и на протяжении своей избирательной кампании, и в первые месяцы своего президентства.

… но он им не воспользовался

Сейчас минул год с момента, как Зеленский у власти. За это время он успешно для себя провел парламентские выборы. И правительство, и парламент находятся, по большому счету, под его контролем. Умеет он осуществлять этот контроль или нет — это не наше дело.

Но все формальные поводы к тому, чтобы саботировать выполнение минских договоренностей, отпали.

Как мы видим, как слышим из речи господина Зеленского, из действий или бездействия украинский стороны, они не излечились от постоянных сомнений — если не сказать больше — в том, а нужны ли вообще минские соглашения.

Это является общим местом дискуссии в официальных институтах, в парламенте, в правительстве, в средствах массовой информации тем более.

Процесс как стоял, так и стоит

Украина откровенно саботирует минский процесс, по-прежнему всячески отлынивает от необходимости вступить в контакт с представителями противоборствующей конфликтующей стороны, пытается все время переводить стрелки на Россию и не выполняет тот график действий, который заложен в минские соглашения.

а Зеленский все больше "учится у предшественника"

Вместо этого совсем недавно в очередной раз президент Зеленский поделился своим видением, как все должно быть. Это видение донельзя напоминает прежние рассуждения прежних властей.

Не мной одним замечено, что Зеленский абсолютно повторяет ход мыслей и действия своего предшественника Порошенко за тем только исключением, что он пока еще не вляпался в масштабную военную операцию, которые были во время президентства Порошенко.

А вот с точки зрения рецептов, логики и мотивации все то же самое:

мы должны занять Донбасс,

мы должны выйти на границу,

после этого мы проведем выборы

и так далее, и так далее.

У него сейчас, на фоне пандемии, есть прекрасные шансы все прекратить

Я бы сказал, что нынешняя ситуация — ограничение общественной активности — вроде бы на пользу была бы Зеленскому, если бы он хотел в самом деле переломить ситуацию в пользу мира на Донбассе.

Все эти страшно — ужасные националисты, которые молодцы против овец на самом деле — они сейчас стеснены в своих возможностях устраивать беспорядки, штурмовать администрации и так далее.

И если бы Зеленский в этот момент проявил волю, он мог бы, воспользовавшись этим, провести целый ряд решений, которые нужны:

разведение по всей линии соприкосновения между украинской стороной и вооруженными силами ДНР и ЛНР.

Это фактически привело бы к отсутствию огневого соприкосновения и отправило бы в прошлое и обстрелы, и ответные обстрелы, и жертвы с обеих сторон.

Но именно Украина выступила против этого категорически.

Что это означает? Это означает, что украинская сторона резервирует за собой возможность военных провокаций в зависимости от каких-то причин, необязательно внешних, иногда, может быть, внутренних, желание бить в барабан, заткнуть чьи-то глотки критические. Всегда можно обострить ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины в Донбассе.

В таком ключе разговоров больше не будет

Никакой дисциплины выполнения минских соглашений нет. Вот министр иностранных дел Лавров и говорит об этом. Причем хочу заметить, он сказал об этом заранее, до запланированной встречи министров иностранных дел.

Он своим заявлением подталкивает Украину к тому, чтобы она сделала что-то в оставшееся министров время. Так что, им решать.