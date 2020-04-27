Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора

На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите (в "нормандском формате" — Прим. ред.), пока не будут (Украиной — Прим. ред.) честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском", — заявил, отвечая на вопрос журналиста, глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале (цитата с сайта МИД).

Украинский политолог Евгений Голышкин считает, что данный ультиматум закономерен и мог бы прозвучать значительно раньше.

"Для "постмайданного" руководства Украины уже стало традицией увиливать от взятых на себя обязательств по имплементации минских договоренностей. Все международное сообщество неоднократно уже наблюдало, как Киев изобретает все новые поводы для отказа от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Хотя на словах заявляет о желании урегулировать конфликт", — говорит Голышкин.

По мнению политолога, власти сами провоцируют обострение ситуации, периодически обстреливая непризнанные республики из тяжелой артиллерии.

Им всем, включая Европу, выгодно затягивать процесс

"Зеленский, как до него и Порошенко, не хочет завершать эту войну. Она выгодна тем, что на военный конфликт можно свалить все свои провалы в экономике. А еще на нем отлично получается спекулировать, выпрашивая помощь у "западных партнеров". Финансовую, прежде всего".

При этом, отмечает украинский политолог, складывается впечатление, что Европе самой это чем-то выгодно, ведь