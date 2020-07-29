Ученые успешно реанимировали 100-летних микробов со дна моря

Группа ученых под эгидой Японского агентства по науке и технике моря и Земли, проанализировала образцы древних отложений, возраст которых более 100 млн лет, на морском дне южной части Тихого океана.
Как рассказал Стивен Д'Хондт, профессор Высшей школы океанографии Ури,
"в самых древних отложениях с наименьшим количеством пищи, все еще есть живые организмы, и они могут просыпаться, расти и размножаться".
Команда инкубировала образцы, чтобы помочь вывести микробов из их эпохального сна:
Фото: Iodp Jrso/PA
"Теперь мы знаем, что нет возрастных ограничений для [организмов в] субморской биосфере", -говорит ведущий исследователь Юки Мороно.
Мороно объяснил, что следы кислорода в осадке позволяют микробам оставаться живыми в течение миллионов лет, практически не расходуя энергии, потому что
энергетические уровни для морских микробов в миллионы раз ниже, чем у поверхностных микробов.
Мороно сказал, что проведенное с успехом исследование "доказало замечательную стойкость некоторых из простейших живых структур Земли":
"В отличие от нас, микробы увеличивают свою популяцию делениями, поэтому они фактически не имеют понятия о продолжительности жизни".
Результаты исследования проливают свет на удивительную способность к выживанию некоторых из самых примитивных видов Земли, которые могут существовать в течение десятков миллионов лет практически без кислорода или пищи, прежде чем вернуться к жизни.
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