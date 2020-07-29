Ученые успешно реанимировали 100-летних микробов со дна моря

Группа ученых под эгидой Японского агентства по науке и технике моря и Земли, проанализировала образцы древних отложений, возраст которых более 100 млн лет, на морском дне южной части Тихого океана.

Как рассказал Стивен Д'Хондт, профессор Высшей школы океанографии Ури,

"в самых древних отложениях с наименьшим количеством пищи, все еще есть живые организмы, и они могут просыпаться, расти и размножаться".

Команда инкубировала образцы, чтобы помочь вывести микробов из их эпохального сна:

оказалось, что эти глубоководные микроорганизмы способны расти и делиться, даже оставаясь в энергосберегающем состоянии — удалось оживить почти все микроорганизмы.

Фото: Iodp Jrso/PA

"Теперь мы знаем, что нет возрастных ограничений для [организмов в] субморской биосфере", -говорит ведущий исследователь Юки Мороно.

Мороно объяснил, что следы кислорода в осадке позволяют микробам оставаться живыми в течение миллионов лет, практически не расходуя энергии, потому что

энергетические уровни для морских микробов в миллионы раз ниже, чем у поверхностных микробов.

Мороно сказал, что проведенное с успехом исследование "доказало замечательную стойкость некоторых из простейших живых структур Земли":

"В отличие от нас, микробы увеличивают свою популяцию делениями, поэтому они фактически не имеют понятия о продолжительности жизни".

Результаты исследования проливают свет на удивительную способность к выживанию некоторых из самых примитивных видов Земли, которые могут существовать в течение десятков миллионов лет практически без кислорода или пищи, прежде чем вернуться к жизни.