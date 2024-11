Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предупредило иностранные финансовые организации о последствиях присоединения к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT, сообщают "Вести".

В OFAC заявили, что участие в СПФС будет рассматриваться как "красный флаг", и в отношении таких организаций могут быть приняты более жёсткие меры.

21 ноября Минфин США ввел блокирующие санкции против 50 российских банков, включая Газпромбанк и БКС-банк, более 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 физических лиц.

СПФС была создана Банком России в 2014 году как ответ на первые антироссийские санкции.

