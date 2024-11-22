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Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

0:51
Экономика

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предупредило иностранные финансовые организации о последствиях присоединения к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT, сообщают "Вести".

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

В OFAC заявили, что участие в СПФС будет рассматриваться как "красный флаг", и в отношении таких организаций могут быть приняты более жёсткие меры.  

21 ноября Минфин США ввел блокирующие санкции против 50 российских банков, включая Газпромбанк и БКС-банк, более 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 физических лиц.  

СПФС была создана Банком России в 2014 году как ответ на первые антироссийские санкции.  

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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