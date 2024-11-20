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Зафиксирован новый исторический рекорд — биткоин преодолел отметку в $94 тысячи

1:29
Экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $94 тыс. за монету, согласно данным биржи Binance, сообщает "Газета.Ru".

Зафиксирован новый исторический рекорд — биткоин преодолел отметку в тысячи
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По состоянию на 16:15 мск 20 ноября, курс криптовалюты достиг $94 008, что на 1,78% выше предыдущего показателя. Через несколько минут, в 16:19 мск, биткоин продолжил рост, поднявшись до $94 241. До этого он торговался на уровне $93,9 тыс.

Ранее, 14 ноября, биткоин резко потерял $5 тыс. за несколько часов после предыдущего рекорда. Тогда его курс упал с $93 409 до $88 276.

Аналитики не ожидали такого стремительного подъема. Экономист Михаил Беляев прогнозировал, что курс достигнет $80 тыс. на фоне выборов в США, после чего начнётся коррекция. Исторический максимум, зафиксированный на момент выборов, составил $76 203. При этом эксперты считали маловероятным, что биткоин сможет подняться до $100 тыс.

Инвестор Андрей Ходченков ранее рекомендовал покупать биткоины в декабре, ссылаясь на возможный рост в будущем.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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