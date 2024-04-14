Вкусную ягоду хотят все: Россия расположилась на шестом месте по объему импорта клубники в 2023 году

Comtrade: Россия заняла шестое место по объему импорта клубники в 2023 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году объем международной торговли клубникой достиг как минимум 900 тысяч тонн. Россия заняла шестое место с долей в 6% от общего импорта клубники, что составило около 51 тысячи тонн.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На первых местах по импорту клубники оказались США, Германия и Канада, которые закупили 30%, 13% и 12% соответственно от глобального объема.

Испания традиционно является крупнейшим экспортером клубники, отправив около 27% ягоды за рубеж. Однако абсолютный объем испанских поставок снизился на 14%, составив 247 тысяч тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Турция, в то время как остается главным поставщиком клубники на российский рынок, продала на мировом рынке 38 тысяч тонн.