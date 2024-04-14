Вкусную ягоду хотят все: Россия расположилась на шестом месте по объему импорта клубники в 2023 году

В 2023 году объем международной торговли клубникой достиг как минимум 900 тысяч тонн. Россия заняла шестое место с долей в 6% от общего импорта клубники, что составило около 51 тысячи тонн.
На первых местах по импорту клубники оказались США, Германия и Канада, которые закупили 30%, 13% и 12% соответственно от глобального объема.
Испания традиционно является крупнейшим экспортером клубники, отправив около 27% ягоды за рубеж. Однако абсолютный объем испанских поставок снизился на 14%, составив 247 тысяч тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Турция, в то время как остается главным поставщиком клубники на российский рынок, продала на мировом рынке 38 тысяч тонн.
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