Теперь стало ясно: россиянам рассказали об особенностях уплаты налогов для самозанятых и ИП

Депутат Госдумы Говырин рассказал об особенностях налогооблажения для самозанятых и ИП

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной Думы России Алексей Говырин представил информацию о возможностях для индивидуальных предпринимателей и потенциальных самозанятых в сфере налогообложения.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, индивидуальные предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения и стать самозанятыми при ежегодном доходе до 2,4 миллионов рублей. Однако, важно отметить, что невозможно одновременно уплачивать налоги как по упрощенной системе, так и "для самозанятых".

Для того чтобы быть самозанятым, гражданину достаточно не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и не нанимать сотрудников. Такие лица могут выполнять различные виды работ и услуг на основе гражданско-правовых договоров, такие как аренда жилья, ремонтные работы, или даже приготовление продукции на дому, сообщает РИА Новости.

Налогообложение для самозанятых составляет 4% от доходов для физических лиц и 6% от доходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Важно отметить, что для перехода на систему уплаты налогов "для самозанятых" необходимо воспользоваться приложением "Мой налог".