В ВТБ заявили о первых 1,4 тысячи сделок по «арктической ипотеке»

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выдача "арктической ипотеки" началась в России. Первые сделки состоялись в Карелии и Красноярском крае, сообщает "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу ВТБ.

Фото: guneserkoc.com

Банк ввёл ипотеку для россиян, проживающих в суровом климате.

"Мы первыми из банков стали принимать заявки на "арктическую ипотеку" еще до официального старта программы", — рассказал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков.

Финансовая организация получила свыше 1,4 тысячи заявок.

"Арктическая ипотека" актуальна для жилых объектов Мурманской области и Ямало-Ненецком округах. Кроме того, она будет действовать на некоторых территориях Архангельской области, Коми и Карелии.

Ранее сообщалось, что аналитики выявили связь между доступностью жилья и ипотечным кредитованием. В соответствии с результатами всероссийского опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ, около 37% респондентов выразили потребность в переезде в новое жилье.