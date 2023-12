Аналитики выявили связь между доступностью жилья и ипотечным кредитованием

Your browser does not support the audio element.

В соответствии с результатами всероссийского опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ, около 37% респондентов выразили потребность в переезде в новое жилье. Из них 15% признали возможность появления такой необходимости в связи с изменениями в их жизни, будь то положительные (рождение ребенка) или отрицательные (неудовлетворительные затраты на жилье, увеличение расходов).

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.