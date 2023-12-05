Аналитики выявили связь между доступностью жилья и ипотечным кредитованием

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В соответствии с результатами всероссийского опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ, около 37% респондентов выразили потребность в переезде в новое жилье. Из них 15% признали возможность появления такой необходимости в связи с изменениями в их жизни, будь то положительные (рождение ребенка) или отрицательные (неудовлетворительные затраты на жилье, увеличение расходов).

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Почти 40% участников опроса оценили жилье в своем населенном пункте как малодоступное или почти недоступное. Эта категория наиболее представлена гражданами с низким уровнем дохода и семьями, в которых есть два или более детей, сообщает argumenti.ru.

10% респондентов считают жилье доступным только при наличии государственной поддержки (субсидий, льготных ставок), в то время как около 29% видят его доступным, если оно находится в более часа езды от места работы.

По мнению аналитиков, доступность жилья тесно связана с ипотечным кредитованием, которое для большинства россиян является единственным способом приобретения недвижимости. В некоторых регионах более 90% сделок с жильем совершаются через ипотеку. Средняя процентная ставка по таким кредитам составляет более 16% годовых, а увеличение минимального первоначального взноса с 15% до 20% в текущем году приведет к ухудшению доступности жилья и сокращению спроса на него.