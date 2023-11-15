Экономист Лобода спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $90—95 к концу год

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономический эксперт Андрей Лобода предрёк стоимость барреля Brent к концу года в диапазоне $90-95. По его мнению, это возможно из-за растущего в мире дефицита топлива. Такой прогноз экономист дал в беседе с "Газета.Ru".

Фото: eer.ru

"До конца года Саудовская Аравия и Россия продолжат сокращать добычу нефти, а в других странах ОПЕК добыча, видимо, по-прежнему будет отставать от плана. Значит, предложение не успеет так вырасти, чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае", — пояснил свою точку зрения Лобода.

При этом экономический аналитик подчеркнул, что в настоящее время спрос на сырьё в мире уже превышает его предложение. Так что вполне вероятен предсказанный представителями Международного энергетического агентства дефицит топлива в четвёртом квартале.

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