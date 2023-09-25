Решетников предложил "китайскую модель" для решения проблемы курса рубля

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что может спасти курс рубля.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Глава ведомства объяснил, что речь идёт о "некой мембране между внутренним и внешним рынками рублей". Он предостерёг от введения двух курсов рубля.

Решетников отметил, что данное мнение высказывает Минэк, однако предстоит обсуждение предложения с Центробанком.

Ранее эксперты Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции в 2024 году.

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