Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что может спасти курс рубля.
Глава ведомства объяснил, что речь идёт о "некой мембране между внутренним и внешним рынками рублей". Он предостерёг от введения двух курсов рубля.
Решетников отметил, что данное мнение высказывает Минэк, однако предстоит обсуждение предложения с Центробанком.
Ранее эксперты Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции в 2024 году.
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