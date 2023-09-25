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В Минэкономразвития дали прогноз уровня инфляции на следующий год

1:29
Экономика

Министр экономического развития РФ Максим Решетников объявил, что уровень инфляции в стране останется высоким в течение всего 2024 года. Это заявление было сделано им во время его выступления перед Советом Федерации, согласно информации от ТАСС.

В Минэкономразвития дали прогноз уровня инфляции на следующий год
Фото: Wikipedia

По словам Решетникова, ожидается, что инфляция по сравнению с декабрем 2023 года составит 7,5%. В то же время среднегодовая инфляция на следующий год прогнозируется на уровне 7,2%, подчеркнул министр.

"Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", — добавил министр.

18 сентября Центральный Банк РФ сообщил, что из-за давления роста цен инфляция в стране будет продолжать расти в ближайшие месяцы. Согласно прогнозу финансового регулятора, в 2023 году она составит от 6% до 7%. Ожидается, что в следующем году уровень инфляции вернется к значениям около 4%.

В ответ на это президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному Банку принять меры для укрепления рубля, и правительство уже начало работу в этом направлении.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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