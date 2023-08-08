Эксперты предупредили россиян о возможных последствиях двойного снижения выплат нефтяникам в рамках демпферного механизма с сентября текущего года.
Биржа может прекратить получать бензин от Белоруссии. Корреспонденты газеты "Коммерсантъ" пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник в нефтяной отрасли.
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Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.