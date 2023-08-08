Белоруссия прекратит поставки бензина в Россию из-за сокращения демпферных выплат

0:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты предупредили россиян о возможных последствиях двойного снижения выплат нефтяникам в рамках демпферного механизма с сентября текущего года.

Фото: https://automobili.ru/

Биржа может прекратить получать бензин от Белоруссии. Корреспонденты газеты "Коммерсантъ" пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник в нефтяной отрасли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.