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Петр Ермилин

В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?

4:50
Экономика

В течение последнего времени в связи со сложной политической и экономической обстановкой, особенно в сфере энергетики, цены на бензин и дизтопливо только увеличивались. Однако 25 июля цены на бензин и дизельное топливо начали существенно падать. Утром этого дня цена за тонну бензина вида АИ-92 достигла рекордного показателя — 65 165 рублей. Так, к настоящему моменту цена не бензин на бирже уже упала до розничных цен. Pravda.Ru разбиралась с экспертами, с чем связана эта тенденция и чего россиянам стоит ждать в дальнейшем.

В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Фото: https://miro.medium.com/

На сложившуюся ситуацию обратило внимание издание AutoNews. Портал поговорил с руководителем аналитического центра Независимого топливного союза Григорием Баженовым. 

«С учетом таких неизбежных расходов, в настоящий момент топливо на российских АЗС уже продается ниже себестоимости. Однако розничные цены в России, в отличие от оптовых, сильно зарегулированы и далеко не в полной мере определяются не рынком», — сказал в беседе с изданием специалист.

Тем не менее, в беседе с изданием ряд экспертов заявили, что падение оптовых цен не означает снижение цен на заправках — они только продолжают дорожать.

«Правительство продолжит следить за тем, чтобы розничная стоимость бензина росла в пределах общей инфляции. Даже если оптовые цены резко пойдут вниз, и у АЗС появится возможность снижать цены, сделать это будет очень сложно. Проще предоставлять скидки при заправке на определенную сумму денег или использовать другие программы лояльности. Напомню, что в прошлом году, когда цена на бирже заметно снижалась, скидки на АЗС доходили до 5 руб. с литра, но это не учитывается в статистике Росстата», — сказал Баженов.

Чего ждать в дальнейшем?

С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к Игорю Юшкову, эксперту Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Он объяснил, что ситуацию во многом предопределяет сезонность, так как летом потребление топлива традиционно более высокое.

"Август будет довольно напряженным на топливном рынке, потому что это высокий сезон в принципе с точки зрения потребления топлива. У нас довольно много на отдых ездят людей на автомобилях, поэтому и так это всегда был автомобильный сезон, а сейчас он просто стал еще больше потреблению топлива и прежде всего для  АИ-95 и АИ-92. И просто сами нефтяные компании еще не перестроились, у них выработка топлива идет примерно такая, как раньше, а на самом деле летом его нужно уже больше. Плюс ряд заводов в начале лета уходили на профилактические ремонты, закрывались, поэтому есть определенный дефицит", — объяснил специалист.

Он также рассказал, когда, по его мнению, стоит ожидать стабилизации ситуации.

"Компании не горят желанием как-то сдерживать рост цен, жертвовать своей прибылью, потому что государство со своей стороны в сентябре сократит им выплаты из бюджета в рамках так называемого демпфирующего механизма — выплат, которые позволяют сдерживать рост цен на топливо на внутреннем рынке. Поэтому ради чего нефтяные компании будут сдерживать рост цен, когда им государство сокращает выплату в два раза с 1 сентября? Я думаю, что в сентябре, конечно, ситуация улучшится, просто потому что все вернутся уже в города, у всех дети в школы, садики идут, поэтому в принципе перемещений и потребления топлива с сентября станет меньше", — добавил собеседник Pravda.Ru.

Что сейчас влияет на цены на бензин?

Об этом Pravda.Ru рассказал Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН. Определяющие стоимость бензина и дизтоплива он выделил следующие: 

  • цены реализации российской нефти на внешних рынках;
  • курс валюты;
  • особенности балансировки внутреннего рынка — то есть способы его регулирования.

Специалист также предложил способ, который может позволить повлиять на сложившуюся ситуацию. Он считает, что эффективным способом в таком случае станет "ручное регулирование".

"Это очень тщательное ручное регулирование, очень тщательная работа с компанией, чтобы где-то, что называется, кнутом, где-то пряником просто заставить обеспечивать соответствующее наполнение внутреннего рынка. Другого пути сейчас нет", — заявил Кулагин.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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