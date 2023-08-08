Блинкен: Вашингтон решил вопросы России о "зерновой сделке", но Москва не реагирует

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вашингтон решил все вопросы России по зерновой сделке, но Москва так и не отреагировала на этот факт, заяви госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: РБК

По его словам, он лично обращался к американским бизнесменам по вопросам зерна из России.

"Я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", — заявил Блинкен журналистам.

Он посетовал, что российская сторона так и не ответила на шаги Вашингтона. Тогда как Штаты продолжают работу по требованиям Москвы в вопросе соблюдения условий продовольственной сделки.

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