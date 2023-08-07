Политолог Брутер заявил об отсутствии "решений Киева по продлению зернового коридора", о которых сообщил Зеленский

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Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев уже подготовил "некоторые решения" по продолжению "зернового коридора".

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Политолог уверен, что никаких решений в данном случае киевский режим подготовить не мог.

Эксперт предположил, о каких "решениях" мог говорить Зеленский, добавил, что они не являются реальными по той причине, что Россия в зерновой сделке не участвует и не допустит попытки обхода со стороны Киева и его западных союзников.

"Эти решения могут быть о создании новых пропускных пунктов на границе для железнодорожного транспорта, они могут касаться отгрузки по Дунаю, хотя там сильно постреляли, и могут быть предложения к Западу организовать конвой, чтобы вывезти зерно из одесских портов. Но я думаю, что это Россия не позволит, всё, что через свою территорию — это, пожалуйста", — заметил Брутер.

Ранее 7 августа Зеленский сообщил, что киевское правительство "готовит к выполнению некоторые решения по продлению зернового коридора".

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля, объяснив, что условия в отношении неё Западом так и не были выполнены, а вывозимое зерно поступало не в голодающие страны, а в западные государства.