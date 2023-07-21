РИА Новости: уровень внешнего долга по отношению к ВВП РФ упал до минимума за всю историю страны

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП России упал до минимальных за всю историю страны показателей в 15 процентов, сообщили аналитики.

Фото: akchabar.kg

Так, согласно информации, в первом квартале текущего года показатель внешнего долга к ВВП составил 15,45 процента, тогда как в 2022 году он составил 16,6 процента.

"Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей", — сообщили аналитики РИА Новости.

Максимальным же значение было в 1993 году. Внешний долг страны по соотношению в внутреннему валовому продукту составил 91 процента.

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