Sohu: Китаю понравился ответ Путина на захват Западом активов России

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китаю понравился план властей РФ по противодействию Западу, который захватил российские активы, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале Sohu.

Фото: pixabay. com

Соединённые Штаты и их союзники в числе прочих санкций против России заморозили валютные активы ЦБ РФ. И планируют распорядиться ими по собственному усмотрению — только пока не придумали благовидный предлог, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Однако российские власти отнюдь не собираются безучастно наблюдать за происходящим. Как отмечают китайские эксперты, благодаря указу президент России западные страны могут потерять серьёзные активы.

Указ предусматривает, что возможно в определённых случаях изъятие собственности иностранных компаний в ответ на захват российских активов за рубежом. И этот указ уже начали применять на практике. Под внешнее управление была взята собственность финской компании Fortum.

В России на начало 2022 года работало несколько тысяч иностранных компаний. Часть из них ушла из страны, но многие остались. Более того, есть и такие, что объявили об уходе, но вернулись или же так и не претворили свои намерения в жизнь.

Таким образом, активы западных компаний на территории Российской Федерации оцениваются в десятки миллиардов долларов. Так что их изъятие станет серьёзным ударом для Запада.

Но самом плохое для США и Евросоюза — за происходящим внимательно наблюдают в Китае.

"Отношения Китая с США крайне напряженные, и поэтому есть вероятность того, что американцы попытаются заморозить китайские активы. И если дело дойдёт до этого, то Пекин повторит манёвр Москвы", — считают авторы материала. А в таком случае речь будет идти о сотнях миллиардов долларов.

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