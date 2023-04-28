Сотрудники российских компаний должны самостоятельно следить за тем, чтобы их трудовые отношения были оформлены надлежащим образом. Такое мнение выразила юрист Ксения Печеник, рассуждая в интервью Pravda.Ru о способах борьбы с зарплатой "в конвертах".
По её словам, одним из вариантов прекращения неофициальных выплат являются разговоры специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС) с работодателями на комиссиях, где выясняется, почему зарплаты сотрудников не соответствуют среднему уровню выплат по определённой отрасли.
Она добавила, что вторым способом борьбы с "чёрными" зарплатами может стать внимательное отношение работника к своему трудовому договору.
"Многие работники игнорируют получение на руки договора со всеми условиями, которые были оговорены при приёме. И, как правило, сотрудники начинают как-то противодействовать неофициальным зарплатам только тогда, когда их пытаются уволить. В этот момент уже сложно доказать реальный уровень выплат в суде. Работники должны быть заинтересованы в том, чтобы пенсионные начисления были сделаны в их пользу", — сказала Печеник.
Юрист предложила усилить просвещение сотрудников различных компаний об их трудовых правах.
Ранее журналисты РБК сообщили, что в правительстве приступили к обсуждению комплекса мер по сокращению доли россиян, получающих зарплату "в конвертах".
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