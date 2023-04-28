Юрист Печеник призвала бороться с "чёрными" зарплатами, чтобы не остаться без пенсии

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники российских компаний должны самостоятельно следить за тем, чтобы их трудовые отношения были оформлены надлежащим образом. Такое мнение выразила юрист Ксения Печеник, рассуждая в интервью Pravda.Ru о способах борьбы с зарплатой "в конвертах".

По её словам, одним из вариантов прекращения неофициальных выплат являются разговоры специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС) с работодателями на комиссиях, где выясняется, почему зарплаты сотрудников не соответствуют среднему уровню выплат по определённой отрасли.

Она добавила, что вторым способом борьбы с "чёрными" зарплатами может стать внимательное отношение работника к своему трудовому договору.

"Многие работники игнорируют получение на руки договора со всеми условиями, которые были оговорены при приёме. И, как правило, сотрудники начинают как-то противодействовать неофициальным зарплатам только тогда, когда их пытаются уволить. В этот момент уже сложно доказать реальный уровень выплат в суде. Работники должны быть заинтересованы в том, чтобы пенсионные начисления были сделаны в их пользу", — сказала Печеник.

Юрист предложила усилить просвещение сотрудников различных компаний об их трудовых правах.

Ранее журналисты РБК сообщили, что в правительстве приступили к обсуждению комплекса мер по сокращению доли россиян, получающих зарплату "в конвертах".

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