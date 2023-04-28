Блиновской не закончится — российские власти берутся за "серые" зарплаты всерьёз

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резонансные дела против российских блогеров, скрывавших свои налоги, это только начало. Власти намерены дать настоящий бой "серым" зарплатам.

В российском правительстве обсуждают меры по резкому сокращению количества граждан страны, которые до сих пор получают зарплату в конвертах, то есть не платят налоги. Это необходимо для того, чтобы увеличить налоговые поступления, поскольку существенно выросли и расходы бюджета. Данную информацию сообщает РБК.

В ближайшее время начнутся массовые проверки организаций, которые практикуют "серые" выплаты как на федеральном, так и на региональном уровне. Будут определяться сферы, имеющие наивысший риск теневой занятости и устанавливаться показатели успешной борьбы с ними для налоговиков.

Однако власти будут действовать не только кнутом, но и пряником. В частности, рассматриваются и всевозможные меры поощрения тех компаний, которые выйдут из тени и переключатся на выдачу "белых" зарплат.

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38 миллионов серых россиян