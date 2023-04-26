Экономист Юшков: Украина решила бороться с РФ неожиданно циничным для ЕС методом

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последнее заявление Офиса президента Украины Владимира Зеленского, кроме как "цинизмом", не назовёшь, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Киев выдвинул очень "странное", даже для Европы, предложение по газу.

Как уточнил экономист, киевские власти предложили запретить любой транзит газа из России в Евросоюз, кроме того, который будет проходить через территорию Незалежной.

"Циничная история со стороны Украины, которая как-то странно с Россией борется: через них как бы, пожалуйста, качайте. А если газ идёт по другим маршрутам, то это, видимо, очень вредно, — пояснил Юшков "ПолитРоссии". — Украинцы просто предлагают европейцам платить больше".

Из-за санкционных действий Запада и спецоперации на Украине действующими остались только два газопровода из России в Европу:

"Турецкий поток"

и транзит через Незалежную.

Если "Турецкий поток" перекроют по прихоти Киева, в "пострадавших" окажутся сразу несколько европейских стран:

Болгария,

Сербия,

Венгрия,

Румыния,

Греция,

Северная Македония.

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Сможет ли Украина без российского газа?